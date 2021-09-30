Правозащитница Чупик обратилась к Украине с просьбой об убежище

Представители правозащитницы Валентины Чупик, которой грозит депортация из России в Узбекистан, подали прошение об убежище для неё в МИД Украины, а также посольство и консульство Украины в России. Об этом сообщил Радио Свобода помощник Чупик Александр Ким.

Защитница прав мигрантов Валентина Чупик, имевшая статус беженца в России, была на днях задержана в московском аэропорту. Ей было объявлено об аннулировании статуса беженца и запрете на въезд в Россию. Она была отправлена в спецприёмник в ожидании депортации в Узбекистан, гражданкой которого она является.

Как сообщил Александр Ким, в четверг к ней пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы сфотографировать для оформления свидетельства на возвращение в страну. Чупик опасается, что в Узбекистане её ждёт преследование и пытки. Ранее российский Комитет против пыток обратился в Европейский суд по правам человека в связи с угрозой депортацией Чупик, попросив принять срочные меры и воспрепятствовать ей.

Валентина Чупик много лет живет в Москве, её организация "Тонг Жахони" оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам.