"Я за нее боюсь". Защитницу мигрантов хотят выслать из России

Правозащитнице Валентине Чупик, которая уже больше трех суток находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, грозит депортация в Узбекистан. Чупик специализируется на помощи мигрантам, что, по мнению ее коллег, и могло стать причиной выдворения женщины из России.

Ранее Чупик рассказала по телефону своим коллегам, что МВД РФ аннулировало ее статус беженца, который она как гражданка Узбекистана получила более десяти лет назад. Кроме того, пограничная служба запретила ей въезд в Россию на 30 лет. К Чупик не пускают адвокатов, а ее помощник Александр Ким рассказал Радио Свобода, что у правозащитницы вымогают деньги. Юристы направили срочный запрос в ЕСПЧ с требованием вмешаться в ситуацию и допустить их в транзитную зону аэропорта.

Как успела сообщить коллегам Валентина Чупик, в минувшую пятницу она вернулась из поездки в Армению. Сотрудники пограничной службы ФСБ остановили ее в Шереметьеве при прохождении паспортного контроля и вручили уведомление от московского управления МВД по вопросам миграции. Там говорилось, что Чупик лишена статуса беженца из-за "предъявления ложных сведений или фальшивых документов". Пограничники сообщили женщине, что ей запрещен въезд в Россию до 2051 года, а затем изъяли удостоверение беженца.

"У нее вымогают деньги"

Помощник Валентины Чупик Александр Ким рассказал Радио Свобода, что у правозащитницы вымогают деньги и угрожают выслать в Узбекистан уже во вторник:

К ней всегда проявляли нездоровый интерес за то, что она помогает мигрантам

– Она до сих пор находится в спецприемнике в аэропорту Шереметьево, терминал F, она по-прежнему задержана и статус ее неизвестен. Ее уверяют, что ее будут сегодня депортировать в Узбекистан. Также она сообщила, что у нее вымогают денежные средства – 13 тысяч рублей. Уверен, что ее преследуют по инициативе российских властей за ее правозащитную деятельность. К ней всегда проявляли нездоровый интерес за то, что она помогает мигрантам. Она активно помогает своим согражданам и гражданам других стран Центральной Азии и вообще всего мира, включая в том числе граждан Украины. Они в гораздо меньшей степени сталкиваются с полицейским произволом на улицах, но если говорить о задержаниях на работе или о произволе при документировании, когда власти произвольно толкуют нормы закона, то с этим граждане Украины также сталкиваются. Валентина помогает всем. К нам поступают обращения от граждан более чем ста стран мира. В свое время она вынуждена была уехать из Узбекистана, в 2006 году, потому что стала жертвой пыток. Сейчас там другой режим, и я ни в чем не хочу обвинять существующие власти Узбекистана, но тогда она уехала, потому что стала жертвой пыток, – говорит помощник Валентины Чупик Александр Ким.

Валентине Чупик 48 лет. Она покинула Узбекистан после подавления протестов в Андижане в 2005 году. По словам женщины, ее пытали сотрудники спецслужб, которые вымогали у нее деньги. В 2009 году Валентина Чупик получила в России статус беженца, который позволяет постоянно проживать в РФ и временно выезжать в другие страны. Она создала организацию "Тонг Жахони" ("Утро мира"), которая оказывает юридическую помощь мигрантам из Центральной Азии и других стран.

В понедельник СМИ сообщили, что полицейские пришли в подмосковный дом Валентины Чупик. Как передает "ОВД-Инфо", они пригрозили ее 84-летней матери, также гражданке Узбекистана, составить протокол о проживании не по месту регистрации. Любовь Николаевна не знала, где лежат бумаги, и позвонила коллегам дочери. Сотрудники правозащитной организации говорят, что полицейские спрашивали, "какие дальнейшие планы по поводу бабушки, потому что она осталась без опекуна". "Ситуация неординарная и достаточно серьезная", – заметил один из полицейских. Коллеги Чупик договорились, что один из них на время переедет, чтобы помогать пожилой женщине. С субботы они приходят навещать ее дважды в день. Без дочери о Любови Николаевне некому позаботиться – два месяца назад в Ташкенте от коронавируса скончался ее сын, брат Валентины.

"У них есть основания ее не любить"

В интервью Радио Свобода Любовь Чупик рассказала, что опасается за жизнь дочери в случае ее депортации в Узбекистан:

Если она вас любит, она вернется обратно

– Я не знаю, за что с ней так в России обращаются. Потому что она все делала по закону и даже мигрантам говорила: "Вы приехали в другую страну, здесь свои законы, и вы обязаны соблюдать эти законы. Если ваши права нарушены, вас незаконно задержали или не выплачивают зарплату, я вам всегда помогу". Из Узбекистана мы еле уехали, потому что там ей угрожали. А когда она уехала, вешали на дверь устрашающие записки, давили на меня, спрашивали: "Как вы думаете, хорошо будет, если она попадет под трамвай или под машину?" Я им отвечала: "Ее здесь нет". "А мы вас запрем, если она вас любит, она вернется обратно". Потом я тоже уехала в Россию.

– Чего хотели от вас люди, которые приходили к вам накануне?



– Они требовали с меня какие-то документы. А откуда я знаю, где какие документы, когда я лежу?

– Ситуация такая, что Валентину и вас могут выслать в Узбекистан. Как вы к этому относитесь и что вас там ждет?

Ее там задерживали, издевались. Я боюсь туда ехать

– Это страшно! Я вам рассказала про угрозы, что Валентину может "переехать трамвай", и она может "попасть под машину". Ее там задерживали, издевались . Я боюсь туда ехать, вот честно говорю, не за себя, я уже отжила свой век, я за нее боюсь, за ее жизнь.



– Как вы думаете, почему здесь ей не дают спокойно работать?

– Потому что она, когда задерживают незаконно мигрантов, на всех жалуется, она и в прокуратуру обращается, и звонит кому-то, пишет жалобы. По-моему, у них есть основания не любить ее, у тех, кто имеет денежки с этого. Я не знаю, что будет дальше, но я бы очень хотела, чтобы ее отпустили, – рассказывает мать Валентины Чупик Любовь.

"Наше государство – это катастрофа"

Глава комитета "Гражданское содействие" (внесен в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина отмечает, что конкретные претензии МВД к документам Валентины Чупик до сих пор неизвестны:

– Я очень плохо отношусь к тому, что происходит с Валентиной Чупик. И главная претензия – что к ней не пускают адвоката. Кроме того, ее лишили статуса беженца, пока она отсутствовала в стране. Почему власти не дают комментарии по поводу того, какие к ней есть претензии? Это абсолютно незаконное поведение и нарушение конституции. Любое решение должностного лица может быть оспорено. Если ее лишили статуса, почему не дали ей въехать и не дали время на обжалование? Тем более что у нее здесь престарелая мать. Мы знаем, что в этой зоне людей держат людей в ужасных условиях. У нас там женщину-узбечку держали с ребенком, и ребенка не пускали пописать, и у четырехлетнего ребенка была травма, потому что ему пришлось писать на стеночку в уголочке в этой комнате при всех. Это возмутительно- говорит правозащитница Светлана Ганнушкина.

Глава профсоюзов трудящихся мигрантов Ренат Каримов уверен, что преданная широкой огласке история задержания Валентины Чупик закончится благополучно:

Я на стороне Валентины, а не полицейского государства

– В этой ситуации я на стороне Валентины, а не полицейского государства. Думаю, паниковать не надо. Я видел документы по ее задержанию, которые были выложены в публичный доступ. По закону у нее есть месяц для того, чтобы обжаловать это решение. Она грамотный юрист и правозащитник, она найдет аргументы, чтобы отменить решение властей. Хотя мы прекрасно понимаем, что в современном российском государстве ты можешь быть кристалльно честным человеком, но тебя все равно будут преследовать, уверен Ренат Каримов.

Ежегодно организация, созданная Валентиной Чупик, оказывает помощь десяткам тысяч мигрантов. Только в 2021 году "Тонг Жахони" ("Утро мира"), по данным ее сотрудников, помогла примерно 50 тысячам человек. Это не только сложные случаи, по которым необходимо юридическое сопровождение, но и срочное консультирование по телефону.

Сотрудники “Тонг Жахони”ежедневно вызволяют мигрантов из полицейских участков, обжаловалуют незаконные штрафы и выдворения из страны, вскрывают финансовые пирамиды, уличают мошенников, выбивают задолженности по зарплатам, вызволяют людей из трудового рабства. В "Школе бесплатного юриста для мигрантов" проводятся тренинги, на которых мигрантов учат оформлять документы, искать работу, требовать зарплату и отстаивать свои права при встречах с полицией.