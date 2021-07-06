Правозащитница Литвинович подала в суд на Общественную палату

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Марина Литвинович подала в суд на Общественную палату из-за того, что в апреле этого года её исключили из комиссии. Об этом правозащитница сообщила в своём телеграм-канале.

Литвинович подала иск в Тверской районный суд Москвы. Она считает, что решение о её исключение не было законным. Литвинович также сообщила, что Общественная палата отказалась предоставить ей для суда документы, на которых основывается её исключение, сославшись на "секретность и персональные данные". Правозащитница намерена получить доступ к этим документам через суд.

"Я абсолютно уверена, что Общественная палата, претендуя на то, что она представляет российские НКО и гражданское общество, не должна скрывать документы, не должна принимать незаконные решения и не должна идти на поводу у силовиков", – написала Литвинович.

В апреле этого года правозащитницу Марину Литвинович исключили из состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Решение было принято большинством голосов на совете Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК. Официально Литвинович исключена за "неоднократное нарушение этики". Правозащитница считает принятое решение неправомерным и политическим.

Литвинович входила в состав ОНК c конца 2019 года. Она, как и другие члены комиссии, имела право посещать тюрьмы, СИЗО и колонии, чтобы проверять условия содержания в них заключённых, общаться с заключёнными по вопросам обеспечения их прав и принимать у них жалобы.

В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда людей, критически настроенных к власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, Елена Масюк и Зоя Светова. Светова сообщала, что против её кандидатуры выступила ФСБ.