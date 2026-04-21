Правозащитнице Бураковой увеличили срок. Её осудили заочно

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к совокупному сроку в восемь лет и два месяца колонии общего режима правозащитницу Анастасию Буракову, признав её виновной в уклонении от обязанностей "иноагента", сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Буракова - юрист, создатель проекта "Ковчег", который помогает россиянам уехать из страны из-за войны. Она живёт за границей, поэтому приговор ей вынесен заочно.

Минюст России внёс проект "Ковчег" и саму Буракову в реестр "иностранных агентов" в декабре 2023 года. Включение Бураковой в реестр ведомство объяснило тем, что она выступала против полномасштабного вторжения России в Украину, а также "распространяла недостоверную информацию" о решениях российских властей, сообщает "Настоящее Время".

После этого 2024 году юристку дважды привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об "иноагентах": она продолжала публиковать материалы в своих соцсетях без специальной пометки об "иноагентстве". Это привело к возбуждению уже уголовного дела по той же статье.

В мае 2025 года суд в Москве приговорил Буракову к 7,5 годам лишения свободы по статье о так называемых фейках про российскую армию в связи с её антивоенными публикациями в интернете. По делу об "иноагентстве" ей дали год колонии, а окончательный срок - 8 лет и 2 месяца - вынесен с учётом предыдущего приговора.