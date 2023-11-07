План Залужного и реакция в Украине и на Западе. Эфир в 20:30

Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокотехноличную западную военную помощь, которая способна изменить ход войны?



Гости Виталия Портникова – Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Александр Хара, украинский эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий. Эфир в 20:30.

