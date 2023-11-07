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Дороги к свободе

План Залужного и реакция в Украине и на Западе. Эфир в 20:30

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на заседании Верховной Рады в Киеве
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на заседании Верховной Рады в Киеве

Сергей Згурец и Александр Хара – о том, как изменить характер войны

Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокотехноличную западную военную помощь, которая способна изменить ход войны?

Гости Виталия Портникова Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Александр Хара, украинский эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий. Эфир в 20:30.

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