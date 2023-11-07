Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокотехноличную западную военную помощь, которая способна изменить ход войны?
Гости Виталия Портникова – Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Александр Хара, украинский эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий. Эфир в 20:30.
План Залужного и реакция в Украине и на Западе. Эфир в 20:30
Сергей Згурец и Александр Хара – о том, как изменить характер войны
Какой может быть новая стратегия войны Украины с Россией? Какова реальная ситуация на фронте? Сможет ли Украина рассчитывать по высокотехноличную западную военную помощь, которая способна изменить ход войны?
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