Правящая партия Грузии предложит ограничить права ЛГБТ+

В Грузии в ближайшее время парламентское большинство начнёт процедуры внесения в основной закон страны поправок, ограничивающих права ЛГБТ-персон. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей в Грузии с 2012 года партии "Грузинская мечта" депутат Мамука Мдинарадзе. По его словам, это делается "для гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних".

В последующем эти поправки будут уточнены и конкретизированы в рамках целого пакета законов и изменений в действующее законодательство в соответствии конституционными нормами, отметил Мдинарадзе.

Главным среди инициированных конституционных поправок является норма, по сути запрещающая проведение в стране митингов, собраний, демонстраций и манифестаций ЛГБТ-сообщества, в том числе парадов.

Представители ЛГБТ-сообщества в Грузии неоднократно пытались провести в стране "Марш достоинства" но парад каждый раз срывался в результате противодействия и угрозы насилия со стороны религиозных фанатиков и их организаций.

Пакет конституционных изменений, предложенных властями, также предусматривает, что браком официальном будет считаться исключительно "союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины, достигших 18-летнего возраста". При этом усыновление или попечительство над несовершеннолетним допускается только гетеросексуальными лицами, состоящими в браке.

Эти положения ужесточают конституционную норму, принятую правящей партией в 2017 году, согласно которой в стране допускается регистрация брака только между мужчиной и женщиной. Тогда подобное конституционное изменение мотивировалось недопустимостью однополых браков.

Если конституционные поправки будут приняты, в Грузии будут запрещены любые медицинские вмешательства с целью трансгендерного перехода, а в официальных документах будут фигурировать гендерные термины и пол в соответствии генетическим профилем, а не самоопределением человека.

Опрошенные корреспондентом Радио Свобода неправительственные организации, занимающиеся защитой прав ЛГБТ-персон, сообщили, что намерены обжаловать поправки в конституционном суде Грузии, ссылаясь на их несоответствие нормам основного закона о равенстве всех граждан вне зависимости от их идентичности, а также закону против дискриминации, принятому властями в 2014 году в процессе оформления договора об евроассоциации.

Вместе с тем многие эксперты в Грузии убеждены, что инициатива правящей партии не более чем предвыборный ход правящей партии в преддверии октябрьских парламентских выборов. Правящая партия вряд ли реально будет рисковать осложнением отношений с ЕС и отменой безвизового режима, поскольку его главным условием было неукоснительное исполнение собственного грузинского закона "О недопущении дискриминации".