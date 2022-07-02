В Тбилиси задержаны около 20 противников недели ЛГБТ-сообщества

В Тбилиси в субботу полиция задержала около 20 участников акции против проведения в столице Грузии мероприятий ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщили в МВД страны, отметив, что задержанные отказывались подчиняться требованиям полиции.

В акции против проведения в Тбилиси недели ЛГБТ-сообщества участвовали члены радикальной общественной организации "Альт-инфо". Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на данные местных СМИ, протестующие сожгли флаг Евросоюза перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. При этом они держали национальные флаги и скандировали: "Да здравствует Грузия!".

СМИ отмечают, что перед тем как митинговать перед офисом представительства ЕС члены "Альт-инфо" собирались у здания парламента на проспекте Руставели. Там они порвали "радужный флаг" (символ ЛГБТ), а также флаг НАТО.

О том, что в субботу утром у грузинского парламента несколько сот человек демонстративно рвали флаги ЛГБТ-сообщества и НАТО, сообщает и сайт Эхо Кавказа. По его сведениям, один из участников протестной акции "Альт-инфо" в какой-то момент облил себя бензином и поджег, после чего прыгнул в фонтан. Свои действия он объяснил "нежеланием жить в грешной стране, где защищают представителей ЛГБТ-сообщества". На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Затем протестующие переместились к центральному офису "Грузинской мечты". Там они призвали лидеров правящей партии перестать быть "рабами Европейского Союза".

На акции "Альт-инфо"звучали антиевропейские и антиамериканские лозунги, передаёт Эхо Кавказа, характеризуя организацию как пророссийскую платформу. Проект Радио Свобода приводит мнение грузинской оппозиции, в которой считают, что акции ультраправых служат запугиванию людей, принявших решение присоединиться к митингу 3 июля.

Ранее сообщалось, что в Грузии оппозиция выдвинула руководству страны ультиматум, дав ему на исполнение своих требований неделю. Если правительство "Грузинской мечты" во главе с Ираклием Гарибашвили не подаст в отставку в течение недели, то 3 июля в центре Тбилиси оппозиция разобьёт палаточный городок и начнёт бессрочный митинг с требованием формирования "правительства национального согласия". В частности, приводилось высказывание лидера неправительственной организации "Сирцхвилия" (Позор) ШотыДигмелашвили. Он заявлял, что власти "провалили процесс Евроинтеграции", в результате чего, ЕС не предоставил стране статус кандидата в члены Европейского Союза.