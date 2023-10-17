Правящая партия Польши выиграла выборы, но править будет оппозиция

Правящая консервативная партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) победила на парламентских выборах, но формировать правительство будет оппозиция. Так считают польские политические аналитики и сама оппозиция.

По итогам выборов, ПиС получила 35,4% голосов, её главная конкурентка – проевропейская "Гражданская платформа" – набрала 30,7%. Следом расположились "Третий путь" с 14,4% и "Новые левые" с 8,6% – именно их поддержка будет критически важна для формирования правящей коалиции. На пятом месте – крайне правая "Конфедерация", она получила 7,2% голосов и тоже попала в парламент. Выборы прошли при рекордной явке в 74,4%.

Ожидается, что теперь президент Польши Анджей Дуда поручит ПиС сформировать правительство – чтобы занять большинство кресел, ей будет необходимо заручиться поддержкой других партий. В ПиС говорили, что попытаются договориться с "Третьим путём", но политические аналитики считают, что та не согласится, так как в коалиции с нынешней оппозицией может стать более влиятельной силой.

В случае неудачи ПиС право сформировать правительство перейдёт "Гражданской платформе", чей лидер Дональд Туск заявил о победе оппозиции сразу после закрытия избирательных участков, основываясь на экзит-полле. Официальные результаты оказались схожими с данными опросов.

Туск рассчитывает собрать большинство, вступив в демократическую коалицию с "Третьим путём" и "Новыми левыми". Две из трёх партий разделяют среди прочих идеи феминизма – в Польше надеются, что новые власти изменят законодательство об абортах, ужесточённое в 2020 году. Поправки привели к фактическому прекращению абортов в стране, смертям женщин и массовым протестам против этого.