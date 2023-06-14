В Польше проходят массовые демонстрации против запрета абортов

В городах Польши в среду проходят массовые демонстрации против действующего запрета абортов. Их участники выступают под лозунгом "Больше ни одной!" и требуют смягчить законодательство. В конце мая из-за не сделанной вовремя процедуры умерла очередная женщина.

33-летняя Дорота Лалик, находившаяся на пятом месяце беременности, была доставлена в больницу после того, как у неё начались преждевременные роды. Несмотря на опасность ситуации, медики не стали удалять плод. Плод умер в утробе матери через несколько часов, но решение об операции было принято только на третий день, когда у пациентки развилось заражение крови. Через час после процедуры она умерла.

Это не первый случай гибели беременных в польских больницах. В 2021 году в городе Пшина умерла 30-летняя женщина. Её нерождённый младенец с тяжёлыми нарушениями развития также погиб в утробе, но врачи медлили с проведением аборта, и женщина скончалась от токсического шока. Акции её памяти прошли более чем в 80 городах страны. Прессе известны ещё не менее пяти подобных случаев после ужесточения антиабортного законодательства.