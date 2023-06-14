В Польше проходят массовые демонстрации против запрета абортов

В городах Польши в среду проходят массовые демонстрации против действующего запрета абортов. Их участники выступают под лозунгом "Больше ни одной!" и требуют смягчить законодательство. В конце мая из-за не сделанной вовремя процедуры умерла очередная женщина.
33-летняя Дорота Лалик, находившаяся на пятом месяце беременности, была доставлена в больницу после того, как у неё начались преждевременные роды. Несмотря на опасность ситуации, медики не стали удалять плод. Плод умер в утробе матери через несколько часов, но решение об операции было принято только на третий день, когда у пациентки развилось заражение крови. Через час после процедуры она умерла.
Это не первый случай гибели беременных в польских больницах. В 2021 году в городе Пшина умерла 30-летняя женщина. Её нерождённый младенец с тяжёлыми нарушениями развития также погиб в утробе, но врачи медлили с проведением аборта, и женщина скончалась от токсического шока. Акции её памяти прошли более чем в 80 городах страны. Прессе известны ещё не менее пяти подобных случаев после ужесточения антиабортного законодательства.
- В октябре 2020 года Конституционный суд Польши ужесточил и без того одно из самых строгих европейских законодательств в сфере абортов. Согласно закону от 1993 года, прерывать беременность разрешалось в случае изнасилования или инцеста, если беременность и роды угрожают жизни или здоровью матери, а также в случае необратимой инвалидности плода. Последний пункт был вычеркнут из этого законодательства. Это привело почти к полному запрету абортов в стране, ведь именно по этой причине женщинам чаще всего разрешалось прерывать беременность. Тогда по Польше прокатились многотысячные антиправительственные акции, люди требовали отставки правоконсервативного кабинета "Права и справедливости".
- По словам правозащитных организаций, польские врачи часто медлят с прерыванием беременности даже там, где она необходима по жизненным показаниям. В случае, если проверка решит, что для процедуры не было 100% оснований, медикам может грозить лишение свободы на срок до трёх лет. За "пособничество аборту" тоже предусмотрена уголовная статья, по которой наказывают волонтёров правозащитных организаций, помогающих полькам, например, выехать на аборт в соседние страны.
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