86 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта" и союзной ей партии "Европейские социалисты" 18 октября проголосовали в парламенте за отрешение от власти президента страны Саломе Зурабишвили. Этого оказалось недостаточным для объявления импичмента.

Попытка импичмента была проведена после того как Конституционный суд Грузии большинством голосов постановил, что глава государства нарушила основной закон страны, отправившись с визитами в Брюссель, Берлин и Париж без разрешения правительства.

Для отставки президента её оппонентам необходимо было набрать сто голосов — две трети списочного состава депутатов, однако оппозиционные партии, в том числе "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили почти единодушно бойкотировали заседание. Один депутат проголосовал против.

Выступив перед членами парламента, президент Зурабишвили назвала происходящее "Импичментом европейскому будущему Грузии". Она заявила, что не нарушала основной закон, поскольку одна из статей Конституции обязывает все органы власти обеспечить интеграцию Грузии в НАТО и ЕС.