Правым СМИ в США грозят штрафы за ложь об украденных выборах

Производитель систем для голосования Dominion обвиняет американские телеканалы Fox News и OAN, а также интернет-СМИ Newsmax в клевете о том, что его машины якобы сфальсифицировали победу Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. Этим СМИ, которые считаются ориентированными на консервативную публику, грозят штрафы в миллиарды долларов. Об этом рассказывает The Guardian.

Компания Dominion утверждает, что Fox News и другие правые новостные компании распространяли ложь о том, что комплексы для голосования Dominion "украли" победу у Дональда Трампа на выборах 2020 года – и президентом США стал Джо Байден. Dominion просила телеканалы остановить распространение клеветы и исправить ложные сообщения, однако просьбы были проигнорированы.

Комментируя иски, представители Fox News и Newsmax сослались на первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова и печати. В заявлении Newsmax также говорится, что агентство лишь передавало слова Трампа и его заместителей и ни разу не сообщило, что их утверждения были правдой. OAN не ответила на запрос о комментарии.

Тем не менее, эксперты и юристы считают, что у консервативных медиа могут быть серьёзные проблемы. Для Fox News – самый просматриваемый кабельный новостной канал в США – иск Dominion скорее всего не станет серьёзной проблемой, однако более мелкие правые СМИ OAN и Newsmax могут пострадать. "Думаю, OAN будет стёрт с лица земли судебными издержками", – считает Анджело Карузоне, президент компании Media Matters for America, которая занимается мониторингом правых СМИ.