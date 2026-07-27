Праздник в песочнице. Александр Подрабинек – о грядущих "выборах"

В нашей песочнице снова праздник – взрослые дети готовятся играть в выборы. Все прекрасно понимают, что это вовсе не выборы, а сплошное надувательство, но игра сама по себе увлекательна: можно представить, что все взаправду – от регистрации кандидатов до получения мест в парламенте. Можно включить воображение и попросить других немного подыграть им, чтобы придать игре побольше достоверности. Чтобы все было как у взрослых, как в демократиях.

Самое забавное в этой истории, что в игре живое участие принимают и власть, и оппозиция. У каждой стороны свои резоны, но объединяет игроков одно – и те, и другие относятся к выборам потребительски, манипулятивно. Сами по себе выборы, уже давно превратившиеся в фарс, мало кого интересуют. У власти утилитарное отношение к выборам продиктовано стремлением сохранить демократическое лицо; у оппозиции – желанием заявить о своей живучести, невзирая на репрессии и деградацию институтов демократии.

Резоны оппозиции понятны, но способ самоутверждения неудачный. Это как если бы ищущий признания поэт пришел на место публичной казни и, пользуясь тем, что на площади собралось много людей, начал с эшафота читать собравшимся свои стихи о природе. Может быть, даже хорошие стихи, но как-то не к месту.

Не надо опошлять выборы, превращая их в дешевую оперетку с предсказуемым финалом. Не надо девальвировать их, выхолащивая содержание в угоду политическим расчетам.

Конечно, российским властям говорить это совершенно бесполезно, а оппозиция могла бы проявить чудеса вменяемости. Но нет, как пелось в одной советской песне, "если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу!". Понятно, что хочется опять почувствовать себя в своей тарелке, ощутить поддержку избирателей, продемонстрировать сплоченность демократического электората, показать, наконец, как нас много – все это понятно и объяснимо. Но ведь ради этого приходится жертвовать самой идеей выборов, участвуя в общенародном надувательстве.

Пренебречь принципами избирательной системы и идеей парламентаризма ради эфемерной политической выгоды? Может ли политика либеральной оппозиции строиться на таких гнилых основаниях? Это уж не говоря о том, что власть со вкусом использует участие оппозиции в "выборах" для пропаганды своего "демократического " имиджа. "Смотрите, – скажет она, – у нас нормальная политическая конкуренция, но просто оппозиция недостаточно популярна, потому и не набрала голосов. Проиграла, а теперь, как обычно, жалуется на фальсификации".

Наверное, может показаться странным, что безумная наша власть зачем-то играет в такие никчемные игры. Зачем персоналистской диктатуре демократический макияж? Ответы могут быть разные, но факт остается фактом – тираниям нравится хорошо выглядеть, нравится прикидываться демократией. Иногда они прикладывают для этого значительные усилия.

В Советском Союзе участие в выборах было обязательным, за этим строго следили партийные инстанции, местные власти и госбезопасность. При этом кандидаты от "блока коммунистов и беспартийных" на "выборах" в Верховный Совет в любом случае получали свои обязательные 99,9% голосов, а в аннексированных и непокорных балтийских республиках – 99,8%, ведь игра должна же хоть чуть-чуть быть похожей на правду

В нацистской Германии на таких же безальтернативных выборах в Рейхстаг в 1936 году Национал-социалистическая немецкая рабочая партия получила 98,80% голосов, а в 1938 году – 99,08%. Как нетрудно догадаться, явка на обоих "выборах" превышала 99%.

В Северной Корее на "парламентских выборах" в марте этого года Единый демократический отечественный фронт (туда входят Трудовая партия Кореи, социал-демократы, Партия молодых друзей небесного пути и беспартийные) получил 99,93% голосов. Явка, разумеется, 99,99%.

На парламентских выборах 2023 года на Кубе коммунистическое правительство предложило 470 кандидатов, все они и были избраны. Стопроцентное попадание, без всяких избирательных ужимок и других демократических затей! Это напомнило анекдот о выборах еще советских времен. Бог подводит Адама к Еве и говорит: "Ну что ж, Адам, выбирай себе жену".

В некоторых странах с деспотической формой правления допускаются определенные послабления – в размерах, не угрожающих стабильности режима. В Иране проводятся реальные парламентские и президентские выборы, но подлинная власть и фактически, и по конституции принадлежит духовному лидеру страны – рахбару и подчиненным ему госструктурам – таким, как Совет определения государственной целесообразности или Совет стражей Конституции. Если вся власть надежно сосредоточена в одних преступных руках, так отчего бы и не поиграть немного в демократию?

Если вся власть надежно сосредоточена в одних преступных руках, так отчего бы и не поиграть немного в демократию?

В такие же игры играет сегодня и Кремль. Чем ближе выборы, тем усерднее власть демонстрирует свой авторитарный оскал. То какому-нибудь политэмигранту вынесут суровый, но неисполнимый приговор; то какого-нибудь оппозиционера наградят званием "иноагента". Чтобы все видели, что власть серьезно относится к выборам, что она боится проигрыша. Чтобы никто не думал, что все это лишь бесконечный сериал, дешевое шоу, идущее на российской сцене уже четверть века. Так взрослые играют с маленькими детьми: "Ой, боюсь-боюсь!", и ребенок без ума от радости, хохочет и готов без устали играть в это снова и снова.

Так же и власть играет с оппозицией в "демократические выборы". То один оппозиционер зальется счастливым смехом, то другой. А чтобы доказать, что выборы – это серьезное государственное мероприятие, власть время от времени сажает в тюрьмы играющих с ней оппозиционеров и наблюдателей. Тогда все начинают говорить, что власть реально боится победы оппозиции, потому и включает механизм политических репрессий. Будто на этих "выборах" чисто теоретически партия власти может проиграть. Вот цель и достигнута. Таким изуверским способом власть рисует картинку подлинности своих фальшивых выборов. Несчастные жертвы режима по-настоящему платят своей свободой, в то время как власть использует их для придания серьезности очередному всероссийскому надувательству.

Отличие "игровых" выборов от подлинных очень простое и ясное. Настоящие парламентские выборы заканчиваются честным избранием народных представителей в парламент. Если этого не происходит и выборы не настоящие, то оппозиции не следует своим участием легитимировать грандиозную мистификацию ради того, чтобы кому-то что-то доказать или донести до кого-то свой политический мессидж. Оппозиционным политикам следует искать другие способы самовыражения и консолидации сторонников, не выхолащивая из института выборов его главное содержание. Достаточно того, что этим занимается российская власть.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

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