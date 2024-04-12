"Предмет для идиотов". Что преподает в престижном вузе советник Шойгу

В одном из самых престижных российских вузов, Московском физико-техническом институте (МФТИ), разгорается скандал. Студенты и преподаватели возмущены тем, что в качестве автора нового курса о "процессах в международном сообществе" к ним в начале апреля пригласили известного конспиролога и идеолога войны в Украине Андрея Ильницкого, советника министра обороны России Сергея Шойгу.

В физтехе, где занимаются точными науками, на кафедру впервые взошел лектор, который провозглашает, что современный Запад "устроен по заветам Джорджа Оруэлла", а всем на свете управляет "мировое правительство".

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, представляя на первом занятии Ильницкого, сказал, что его позвали в вуз для "формирования целостной картины мировоззрения". У студентов иное мнение: выслушав его первую презентацию в стенах физтеха, они назвали его мракобесом и теперь обсуждают, как сделать первое занятие последним.

Кто такой Андрей Ильницкий

Уроженец Львова (Украина) и выпускник МФТИ Ильницкий в начале 2000-х работал в "Открытой России" Михаила Ходорковского, где был заместителем руководителя дирекции внешних связей. Затем из оппозиционера он стал государственником. С 2006 года Ильницкий начал делать карьеру в "Единой России" и дослужился в ней до члена генсовета партии. В 2015 году, спустя год после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, он стал советником министра обороны Сергея Шойгу. А за год до полномасштабного вторжения в Украину изобрел термин "ментальная война". Ее, считает Ильницкий, против России ведет, разумеется, Запад с целью "уничтожения самосознания, изменения ментальной – цивилизационной основы общества противника". "Если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно", – утверждает Ильницкий.

Он является сторонником теории всемирного заговора и ковид-диссидентом. Ильницкий называл болезнь "платформой для десуверенизации России и Китая", а главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса – "главным оператором от deep state по проекту ковидной пандемии". Источники издания "Медуза" называли Ильницкого в числе тех, кто предложил букву Z в качестве символа полномасштабного вторжения в Украину.



В феврале 2024 года, ко второй годовщине полномасштабной войны, Ильницкий выступил в "Парламентской газете" с "авторской концепцией обеспечения ментальной безопасности". "Обеспечивать" ее он предлагает силой оружия: нужно, пишет советник Шойгу, "сломить волю Запада к вооруженной борьбе с Россией <…>, сломить его вековую волю к захвату и разрушению русской цивилизации <…>, опереться на Бога и стать крепостью мира".

Именно для того, чтобы рассказать об этой "последней битве", Ильницкий 3 апреля и пришел к программистам, математикам и физикам. Сам вуз объявил, что это был запуск нового семинара "Актуальные стратегии", который был разработан Ильницким специально для МФТИ. В анонсе для студентов физтех сообщил, что цель курса – познакомить учащихся "с предлагаемой точкой зрения на различные процессы, имеющие место в международном сообществе, где всё более активную роль начинает играть наша страна и её национальные интересы".

В итоге вышел конфуз, потому что студенты восприняли семинар исключительно как повод для шуток и мемов.

"Ментальный суверенитет" на смех физикам

Из презентации Ильницкого (Радио Свобода ознакомилось с ее слайдами, которые опубликованы в студенческих чатах) присутствующие узнали об особом коварстве Запада. Разумеется, сообщил Ильницкий, Запад – "цивилизационный враг и намерен устранить проблему России до 2030 года". Но этого мало: по словам советника Шойгу, Европа и Америка не ограничиваются только лишь планами захватить российскую территорию, уничтожить население и критическую инфраструктуру страны.

Оказывается, Запад ставит более масштабную задачу – "изменить сознание и поведение, заставить отказаться от культуры и свободы". Показанные Ильницким слайды утверждали: для врага "подчинение ментальной сферы" во сто крат важнее захвата территории, поэтому цель Европы и Америки – изменить то, "во что верят, о чем мечтают, к чему стремятся" граждане России. В перечислении коварных западных козней не обошлось и без "персонализированного биологического оружия", которое, как выяснил советник Минобороны, может убивать только определенных людей.

Молодые люди, пришедшие в физтех за точными науками, узнали, что по ту сторону границ России вынашивают планы создать в стране "хаос, подрыв суверенитета", а также поставить под удар "историю, традиции, ценности, убеждения, идеологию". И в особой зоне риска, объяснял Ильницкий, четыре главные уязвимые группы – молодежь (слишком неопытна), пенсионеры (по мнению лектора, самые манипулируемые), бюджетники (потому что полностью зависят от государства), а также военнослужащие и силовики (врагу важно перетянуть их на свою сторону).

Надеюсь, из нас если кто и вырастет, то только Сахаровы​

Судя по разговорам Радио Свобода со студентами и их чатам, особое веселье слушателей вызвало заявление Ильницкого о том, что Запад подрывает российскую науку и заодно разрушает свою собственную. В Европе и Америке, вещал лектор, процветают "деградация, искажение и диффамация научных знаний, дискредитация, ослабление и кадровое истощение национальных научных школ и направлений".

Рецепт, который предложил Ильницкий физикам и математикам: необходимо создавать и защищать "ментальный суверенитет". И предложил им "провести настройку ваших светлых мозгов на другой лад", чтобы понять: "Пришла пора, когда физикам надо стать философами". На это один из оппозиционно настроенных студентов отозвался в соцсетях Физтеха так: "Надеюсь, из нас если кто и вырастет, то только Сахаровы".

"Физики шутят"

Университетское сообщество не проявило никакого интереса к новому семинару, благо, его не включили в число курсов, обязательных для посещения, рассказали Радио Свобода трое учащихся Физтеха на условиях анонимности. "Те, кто увидели анонс, говорили: “Боже, какой ужас, что за треш? Зачем такая антинаучная дичь в МФТИ вообще?" – сказал один из них. Это даже не попытка наукообразности, а "просто бесконечный, непрекращающийся поток слов", – отреагировал другой студент вуза в соцсетях.

"Это все полный абсурд, особенно у нас. В Физтехе нет конспирологов и любителей заговоров. Поэтому туда и пришли всего несколько десятков человек. Как я понял, те, кто пришли, решили просто посмотреть – правда ли такое на самом деле существует? Потому что раньше о подобной конспирологии приходилось лишь читать", – сказал другой наш собеседник. "Отношение – отрицательное, резко насмешливое", – заметил третий.

Радио Свобода изучило соцсети студентов вуза и пришло к выводу: семинар советника Шойгу стал неиссякаемым источником шуток. Например, Ильницкий в своем выступлении сразу же признался: "Честь им (администрации вуза) и хвала, кстати, что они идут на такие риски [то есть проводят встречи со студентами] ". "И правда, разговаривать со студентами физтеха о "цивилизации русского мира" после публикации результатов УИК 338 – очень рисково. Могут закидать тараканами и крысами из общежитий", – комментирует его слова студент вуза, отсылая к результатам голосования на недавних президентских выборах. В МФТИ Владимир Путин получил 41%, а Владислав Даванков от партии "Новые люди", который рассматривался многими как протестный кандидат "от неимения лучшего", – 35%.

Один из студентов на презентации Ильницкого заметил: на слайде было написано, что "врагом номер один демократии в США является автократия". Его соученики прокомментировали это так: "Кажется, пошли фейки об устройстве государства в России".

"В МФТИ всегда существовал предмет для идиотов. В мое время это была история КПСС", – отметил один из ученых, заставший еще советские времена.

Где найти гнилые помидоры?

Когда Ильницкий завершил свое выступление, один из присутствующих спросил его: "Вы правда считаете, что вас всерьез будут воспринимать? Вы накидали источников и фактов абсолютно разного уровня". И теперь студенты обсуждают в соцсетях, что же могло заставить ректора Ливанова, не замеченного прежде в подобном мракобесии, устроить "семинар по конспирологии". "Сколько автоматных дул было направлено на администрацию МФТИ, какие угрозы нужно было ей выставить, чтобы она пригласила такого человека в институт и разрешила ему общаться со студентами?" – задал вопрос один из комментаторов.

В МФТИ всегда существовал предмет для идиотов. В мое время это была история КПСС

При этом МФТИ имеет репутацию вуза с оппозиционным и антивоенным сообществом. Более 2,5 тысяч его студентов и выпускников в марте 2022 года, спустя неделю после начала полномасштабного вторжения, подписали письмо с осуждением войны. И не просто подписали – призвали осудить вторжение в Украину и другие российские вузы. Разумеется, само руководство института обращение не поддержало. Но любопытно, что ректор Ливанов тогда же, в марте 2022 года, подписал письмо ректоров в поддержку агрессии, но впоследствии его фамилия из списка подписавших исчезла. В МФТИ это трактуют как желание руководства престижного вуза не оставлять пятно на репутации Физтеха и попытаться "проскочить между струйками".

"Что-то мне подсказывает, что Ливанов не готов расписывать себя с головы до ног буквой Z, у него более человеческая позиция, он старается лавировать. Он, конечно, "нет войне" никогда никому не скажет, но вешать букву Z на фасаде будет противиться до последнего", – сказал один из наших собеседников в вузе.

Сейчас студенты активно обсуждают, можно ли что-то сделать, чтобы подобные "уроки мракобесия" больше не проводились в этом вузе. Диапазон предложений самый разнообразный. Одни саркастически спрашивают в соцсетях: "Гнилые помидоры-то еще в РФ можно достать?" Другие члены вузовского сообщества думают о том, чтобы написать петицию или открытое письмо с требованием впредь не пускать Ильницкого на порог МФТИ.

"Студентам можно только посочувствовать, а руководству института необходимо принять меры", – написал один из возмущенных в соцсетях. "Впредь не хотелось бы видеть человека, который в серьезной обстановке пытается говорить про "информационную войну" с оформлением слайдов с цитатами оруэлловского министерства правды ("Свобода – это рабство", "Война – это мир")", – выражает свою позицию другой.

Опрошенные Радио Свобода студенты рассказали, что решение о создании петиции они еще не приняли. У них есть надежда на то, что ректорат, увидев накал недовольства, сам откажется от нового курса. –Если начнут нагонять явку, будут требовать обязательно приходить, можно будет куда-то и пожаловаться. Но пока нет ощущения обязательности", – сказал один из наших собеседников.

"Мы пока думаем, нужно ли сопротивляться, или надо просто игнорировать, и всё рассосется само собой. Если на первую лекцию пришло 20 человек, то на вторую придут пять, а на третью уже никто не явится", – сказал другой студент. "Беда в том, что для репутации вуза все это отрицательная вещь", – сокрушается один из наших собеседников.

Снижается планка допустимого

Сегодня беда высшего образования даже не столько в появлении на вузовских кафедрах одиозных личностей, а в том, что снижается сама планка допустимого, сказал Радио Свобода главный редактор студенческого издания "Гроза" Леонид Спирин. По его мнению, прежде такие люди, как уже бывший ректор Рязанского университета Игорь Мурог (в прошлом военный, он водил студентов на "экскурсию" в пункт вербовки Минобороны, при нем увольнялись преподаватели, а петиция с требованием о его отставки собрала 1400 подписей) или Андрей Ильницкий просто не могли получить должности или доступ к преподаванию. А сейчас могут.

"Система в общем деградирует. Увольняют нормальных преподавателей, потому что они, например, против войны с Украиной. А на их место надо же кого-то брать? Ну, вот, мужик какой-то, лекции вроде читает, книжки пишет – ну вот его можно взять. А больше некого, отток мозгов из страны довольно серьезный, об этом даже профильный министр говорит", – объясняет Спирин. В столицах выбор преподавателей еще остался, а в регионах все наоборот: "Кадров нет: либо идиотов брать взамен нелояльных, либо никого".

Сказали идти на такую пару – и ты идешь, сказали идти на выборы – и ты приходишь

При этом студентам вряд ли можно сильно навредить подобными уроками конспирологии – у них есть свободный доступ к информации и умение с ней работать. По мнению Спирина, здесь ставится другая цель, и именно так работает российская государственная пропаганда: она стремится не столько убедить, сколько посеять хаос в головах. Она предлагает людям сразу много объяснений и версий, чтобы запутать и внушить идею, что "всё не так однозначно, правды мы не узнаем".

Кроме того, подобного рода семинары вырабатывают привычку к формализации действий: преподаватель на занятиях не рассказывает ничего полезного, наоборот – говорит достаточно вредные вещи. "Но у преподавателя есть власть. Поэтому вы должны формально ходить, формально сдавать экзамены. Дальше этот элемент формальности реализуется в других сферах: а теперь просто сходите формально на выборы и отчитайтесь об этом. Это один и тот же механизм. Сказали – и ты делаешь: сказали идти на такую пару – и ты идешь, сказали идти на выборы – и ты приходишь", – говорит Спирин.

В студенческой среде тех, кто недоволен происходящим в России, больше, чем в целом в российском обществе, и особенно это касается столичных вузов, говорит редактор "Грозы". Такие студенты могут попытаться добиться отставки какого-то преподавателя, написать письмо, собрать подписи и отнести их в деканат. Но если брать, например, региональные вузы, то, как говорит Спирин, там около двух третей студентов займут соглашательскую позицию: "Ну ладно, походим на эти пары, что же делать".

Приглашение советника Шойгу в Физтех по просьбе Радио Свобода прокомментировал Тимур Тухватуллин, юрист правозащитного проекта для студентов "Молния":

– Вуз имеет право приглашать публицистов и других деятелей с лекциями, не связанными с образованием. Но только если содержание выступления не нарушает закон. Образовательная деятельность не может использоваться для политической агитации, разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни и распространение других "крайних" убеждений. По всей видимости, признаки нарушения этого правила присутствовали во время лекции Ильницкого.

При этом важно помнить, что мероприятия, которые не относятся к освоению образовательной программы, являются не обязательными для посещения – никто не имеет права принуждать студентов к участию в них, тем более под угрозой применения санкций.

У студентов и преподавателей достаточно мало инструментов, чтобы полностью отменить подобные лекции в вузе. Есть смысл организовывать сбор подписей внутри университета и обращаться в СМИ для привлечения внимания к проблеме — чем больше будет резонанс, тем более вероятно, что такие мероприятия будут отменены. Но об успешных кейсах противостояния провоенной пропаганде в университете нам не известно, – сказал представитель правозащитного проекта.