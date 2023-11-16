"Донос как голос крови". Практика стукачества в российском образовании

В Нижнем Новгороде двое школьников лицея № 82 получили протоколы за "дискредитацию армии". Донос на них написала директор лицея, получившая на почту видео "крамольной" беседы учеников на кухне. Также в Нижнем Новгороде на прошлой неделе был вынесен приговор бывшему доценту президентской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ирине Седельниковой. Преподавателя обвиняли в "фейках об армии" после доноса студентов, с которыми она делилась переживаниями о судьбе украинских детей.

Доносы на противников так называемой "спецоперации" начались в системе образования с первых дней российского вторжения в Украину. По мнению психологов, быстрый возврат "стукачества" в российскую реальность спровоцирован нынешней государственной политикой.

Об административном наказании для школьников физико-математического лицея № 82 в Нижнем Новгороде первым написал телеграм-канал ASTRA. По данным источника, в полицию обратилась директор лицея Нина Говорова.

"Директор пожаловалась, что на почту учебного заведения пришло электронное письмо с видео, на котором были запечатлены старшеклассники лицея. На ролике они якобы обсуждали Украину, Россию, учителей школы, и якобы критиковали армию РФ. Видео подростки записали на собственной кухне и выложили в телеграм-канал с 26 подписчиками", – пишет ASTRA.

В полиции согласились с беспокойством Говоровой и сделали выводы, что ученики "допускают высказывания, направленные на дискредитацию ВС РФ. Ведут рассуждения о политической ситуации в стране и на территории Украины". Полиции также не понравилось соседство портретов Владимира Путина и Адольфа Гитлера на заднем плане видео. Двоим участникам кухонных посиделок выписаны протоколы по административной статье о "дискредитации армии".

Как сообщил Радио Свобода осведомленный источник в системе нижегородского образования, Нина Говорова – по-настоящему идейный сторонник нынешней государственной политики, в том числе и по вопросу отношений с Украиной.

Это ее убеждения

– Да, это ее убеждения, – говорит источник, попросивший не называть его имя. – Она весной писала жалобу в ФСБ на учеников, которые не ходят на "Разговоры о важном". Вызывали, беседы вели…

По словам нижегородского оппозиционного блогера Алексея Поднебесного, в лицее, который возглавляет Говорова, еще в 2018 году появились отряды "Юнармии". При этом в системе образования России Нина Говорова на хорошем счету: этой осенью она вошла в пятерку лучших профессионального конкурса "Директор года России-2023".

"Я поздравляю Нину Германовну с таким высоким результатом! – написал в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Под постом, где писал про выход Нины Германовны в финал конкурса, читал комментарии. Педагоги и родители – все, как один, – писали слова поддержки и благодарности за работу и силы, вложенные в любимый лицей и его учеников".

Впрочем, в комментариях к телеграм-постам о доносе Говоровой на школьников – совсем другие реплики. Примечательно, что действия директора осуждают читатели не только оппозиционных, но и полностью аполитичных каналов.

Сама Нина Говорова на звонки корреспондента Радио Свобода не ответила.

Ирина Седельникова – в прошлом преподаватель, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а теперь пенсионерка – также надеялась уберечь свою уголовную историю от общественного внимания. Но благодаря активистам "Нижегородского политического Красного креста" дело Седельниковой получило резонанс.

В сентябре прошлого года Ирина Михайловна вела семинар для десяти студентов, в основном девушек, и высказала свое отношение к положению детей в Украине. Диктофонная запись этого разговора попала к руководству вуза, а затем легла в основу уголовного дела о "фейках" про армию.

"По официальным данным, сколько детей уже погибло, а сколько детей осталось калеками! То, что там совершено, страшно! Когда там прекрасная маленькая девочка – без ножки. Ножку оторвало, ну, там, какие-то протезы, еще там берут на лечение в Германию. Или, там, прелестная девочка Лиза, шестилетняя – ну всё, ее убили!" – откровенничала преподаватель со студентами.

Как отмечал нижегородский активист Илья Мясковский, который присутствовал на судебном процессе в качестве наблюдателя, у Ирины Михайловны есть родственники в Украине, от которых можно получить информацию напрямую. Обвинение постаралось трактовать слова Седельниковой как выражение ее принципиальных идеологических разногласий с государством, а разговор со студентами – как подрывную работу с использованием служебного положения. Прокурор запросила обвиняемой семь лет лишения свободы, но вердикт суда оказался гораздо мягче – три года условно.

Вынуждена была во всем признаться и раскаяться

"Она вынуждена была во всём признаваться и раскаиваться, – пишет Илья Мясковский. – Сдаться на милость победителя. Наверное, такой выбор имеет свои резоны при подобном обвинении: статья 207.3, часть вторая – от 5 до 10 лет. Незапятнанная репутация, необходимость заботы о муже-диабетике, отсутствие судимости в прошлом – всё это должно было смягчить приговор. Пришлось и денежный перевод сделать в фонд помощи воинам СВО, и явку с повинной оформить, и все пароли от телефона и ноута следовательнице сказать".

Самой большой трудностью суда было добиться вызова на заседания всех студентов, которые донесли на преподавателя. Те, кого в итоге удалось допросить, старались отвечать одинаково: слова Седельниковой об украинских детях были им неприятны.

Доносы на противников войны в российской образовательной среде – не редкость. Например, в сентябре 2022 года учительница английского языка из поселка Воротынец Нижегородской области Ольга Лизункова высказалась перед студентами на тему мобилизации, и об этом сразу же стало известно руководству вуза. Девушку отстранили от преподавания, затем оштрафовали по административной статье, а от уголовного дела ее спасла только процессуальная ошибка сотрудников силовых структур.

На ученого Владимира Волкова, преподававшего историю в сельской школе Владимирской области, пожаловались родители учеников, которым не понравилась его антивоенная и антипутинская позиция. Волкова уволили, и это заставило его вспомнить о первых обвинениях в "развращении молодежи", которые он получил более 30 лет назад – тогда его взгляды не понравились коммунистам.

Стукачество – это привелегии и бонусы

– Путин очень сожалеет о развале Советского Союза, он этого никогда не скрывал, для него это огромная потеря. Поэтому сейчас стараются вернуть всё то, что там работало, всё, на чем основывался строй и держалась власть в СССР. Как и в советские годы, "стукачество" сегодня поощряется. За это повышают в должностях, дают привилегии и бонусы. Для некоторых семей это часть истории рода: внуки видели, как доносительство помогало подняться их дедам, как это улучшало жизнь семьи – и потому сегодня, когда это снова не стыдно, а, напротив, поощряемо, начинает работать "голос крови". Донос – это еще и удобный способ отомстить за свои неудовлетворенные амбиции, испортить жизнь тех, у кого она лучше твоей, – говорит психолог Елена Кохненко.

В последние годы в России появилось немало общественных деятелей и организаций, которые считают своим долгом сообщать об "антигосударственных" поступках граждан страны. Наиболее известны Виталий Бородин и его ФПБК и Екатерина Мизулина – директор "Лиги безопасного интернета". Не обладая никакими полномочиями, такого рода общественники всегда на виду, прежде всего в государственных СМИ.

Различного рода каналы для доносов запускают не только силовые органы: например, в мае прошлого года команда телеведущего Владимира Соловьева запустила телеграм-бот для доносов на "неблагонадежных" екатеринбуржцев, а партия "Единая Россия" выступила с похожей инициативой в Санкт-Петербурге. Даже в пародийном приложении "Мой донос" после перезапуска в январе 2023 года содержится уже не менее тысячи вполне реальных жалоб россиян как на известных людей, так и на соседей или родных.

Доносы помогают бояться - так это и работает

– У меня сейчас есть на терапии студенты из России, – добавляет уроженка Полтавской области Елена Кохненко. – Они рассказывают об уроках "Разговоры о важном", где перевирается история, где нельзя возражать, нужно сидеть и слушать про "загнивающий Запад" и про то, как было хорошо в Советском Союзе. Возрождается культ личности Сталина, развит культ личности Путина. А что нужно для культа личности? – страх. Доносы помогают бояться – так это и работает. Студенты боятся отчисления, боятся тюрьмы, боятся, что об их мнении кто-то узнает. Поговорят с друзьями – а потом думают: "Что же делать? Теперь секреты могут всплыть, если эти друзья рассердятся или захотят отомстить". Поэтому даже молодые сегодня стараются молчать, чтобы не стать людьми с поломанной судьбой, – считает специалист.