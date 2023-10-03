Предпринимателя Бойко-Великого приговорили к 6,5 годам колонии

Черемушкинский районный суд Москвы приговорил главу агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии общего режима по обвинению в растрате в особо крупном размере. Предпринимателя взяли под стражу в зале суда, сообщает "Коммерсантъ".

Бойко-Великий, активно занимавшийся бизнесом в 1990-е годы, в 2003 году стал одним из основателей агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко") на базе сельхозпредприятий Рузского района Московской области. Позиционировал себя как "православный предприниматель", ввёл для сотрудников своего предприятия "Рузское молоко" так называемый православный кодекс, поощрял зачёркивание штрих-кодов на молочной продукции, а также публиковал политические статьи, в частности в поддержку уголовного преследования Pussy Riot, обращался к министру культуры с призывом убрать из Третьяковской галереи картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Поддерживал Владимира Путина. Во время известной фотосессии с Дмитрием Медведевым Путин пил с ним именно "Рузское молоко".

При этом в 2006 году против предпринимателя уже возбуждали уголовное дело о хищении и организации преступного сообщества, полтора года он провёл в СИЗО. Дело не дошло до суда. Летом 2019 года Бойко-Великого задержали и отправили в СИЗО по новому делу о мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками получил от ростовского банка "Кредит Экспресс" более 190 млн рублей по подложным договорам кредитования на бывших клиентов. Спустя два года его перевели под домашний арест. Представители Бойко называли дело "заказным".