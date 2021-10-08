Новым председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук.

Ранее он занимал должность первого заместителя председателя. Назначение Стефанчука главой Рады поддержал 261 депутат, главным образом представители пропрезидентской партии "Слуга народа". По её спискам он и был избран в Раду.

Накануне украинский парламент снял с поста председателя Дмитрия Разумкова, у которого произошёл конфликт с Офисом президента. Отставки Разумкова потребовали депутаты от "Слуги народа", хотя ранее он возглавлял список этой партии.

Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.

Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова. Он также не исключил, что будет баллотироваться в президенты. Его оппоненты, в свою очередь, не исключают, что лишат его депутатского мандата.