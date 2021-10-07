Отставка ко дню рождения. Зеленский создает себе соперника

Верховная рада Украины отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова – бывшего главу партии "Слуга народа" и одного из ключевых членов президентской команды 7 октября, за день до его 38-летия. Окружение президента Владимира Зеленского обвинило Разумкова в саботаже президентских законодательных инициатив. Оппозиция назвала отставку спикера Рады "разрушением парламентаризма" и возвращением Украины к авторитарным методам управления. Зеленский мог бы сформулировать причину увольнения неугодного политика так: за формирование собственного политического имиджа. Дмитрий Разумков, очевидно, может составить конкуренцию Зеленскому на будущих президентских выборах. И Кремль, не исключают некоторые эксперты, может попытаться сделать ставку на молодого и амбициозного политика.

Выступая с парламентской трибуны за несколько минут до голосования по вопросу о его отставке, Дмитрий Разумков напомнил, что в 2019 году партия "Слуга народа" шла на выборы "не за должностями, и тем более не за деньгами, а для того, чтобы изменить страну к лучшему, и многие украинцы поверили новым и молодым лицам". По мнению Разумкова, Зеленский и его соратники изменили прежним принципам: "Верховенство права и закона они изменили на политическую целесообразность, свободу слова – на "кто не с нами, тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям – все, врагам – закон", а принцип "офшоры для власти – позор" стал принципом, что у каждого они есть".

Верховенство права и закона они изменили на политическую целесообразность

3 октября международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал "досье Пандоры" (Pandora papers) об офшорных сделках более чем ста миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Из расследования стало известно, что Владимир Зеленский и его окружение зарегистрировали в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз и Кипр) сеть компаний, через которую были получены 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского. Эти деньги могли быть незаконно выведены из "Приватбанка", одним из собственников которого тогда был Коломойский. В том числе и эта скандальная история, убеждены эксперты, может помешать Зеленскому остаться на второй президентский срок. Сам действующий глава государства, как известно, обещал не баллотироваться во второй раз на президентский пост, но сейчас все указывает на то, что такой сценарий вполне реален.

284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали отставку Дмитрия Разумкова. При этом за его увольнение проголосовали лишь 215 из 233 парламентариев от "Слуги народа", а также значительная часть депутатов от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и двух парламентских групп "За будущее" и "Доверие". Разумков предполагает, что участие в голосовании в почти полном составе фракции Тимошенко свидетельствует о формировании парламентской коалиции в составе "Слуги народа" и "Батькивщины". Представители партии Тимошенко обвинили Разумкова во лжи.

Ожидается, что новым главой Верховной рады Украины будет избран бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который одновременно был представителем президента Украины в парламенте.

Большинство, скованное страхом

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр", политолога Виктора Небоженко, отныне в Раде вместо монолитного большинства, прочно связанного с Владимиром Зеленским, появилось большинство, скованное страхом. У депутатов от "Слуги народа" не может быть мнения, отличающегося от позиции президента. Верховная рада для них больше не место для дискуссий, функция членов президентской фракции и других поддерживающих главу государства депутатских групп – лишь нажатие на нужную кнопку при голосовании. Виктор Небоженко разделяет тревогу оппозиции по поводу уничтожении парламентаризма и считает, что увольнение Разумкова означает смену формы правления в стране – из парламентско-президентской Украина превращается в президентскую республику:

– Мы неожиданно оказались в президентской республике. Потому что не парламент, а президент (вопреки Конституции Украины) формирует и назначает членов правительства, председателя Верховной рады. Новым главой парламента должен стать Руслан Стефанчук, не только нынешний первый вице-спикер, но одновременно представитель президента в Раде (7 октября стало известно, что Зеленский подписал указ об освобождении первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте). А это фактически аргумент в пользу того, что у нас президентская форма правления. И дело даже не в парламентском большинстве, а в том, что неконституционным путем в Украине формируется президентская республика. Нам объясняют, что концентрация власти в одних руках необходима для важных реформ. Но, к сожалению, мы видим, что за два с половиной года пребывания у власти у президента Зеленского и его окружения выработалось принципиальное недоверие к любым стратегиям, к любым планам. Они все делают тайно. Президент и его окружение прямо говорят, что пока у нас большинство – все вы должны нам подчиняться. Это весьма плохая тенденция, это никак не связано с демократией. И более того – уверен, что это не принесет нам никаких быстрых ни политических, ни экономических дивидендов. Эти люди просто упиваются своей властью и не скрывают этого. Это как-то не по-украински.

Эти люди просто упиваются своей властью, и не скрывают этого. Это как-то не по-украински

– А что еще может означать отставка Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента Украины?

– Скорее всего, до будущих президентских выборов в Украине оппозиция и часть олигархов, которые недовольны Зеленским, получили неплохое политическое оружие. А в принципе, отставка Разумкова – это демонстративное наказание, чтобы политики следовали строго в фарватере Офиса президента Украины, особенно те из них, кого Зеленский привел к власти. То есть, большинство будет сохраняться за счет двух факторов: получение в конвертах хороших сумм денег за голосование в Раде в поддержку необходимых власти решений плюс страх "изгнания из рая". Президент должен был выступить, сказать, например, что Разумков мешает реформам в Украине. И всё – это был бы отличный аргумент для избавления от неугодного политика. Но они так и не смогли логично объяснить необходимость отставки. И в данном случае речь идет не о жалости к Разумкову – у него нет своего политического образа, неизвестно его будущее, рейтинг непонятно какой, а речь идет о самоуверенности одной политической силы, которая после победы на выборах в 2019 году так и не сумела создать реальной партии.

Дмитрий Разумков уже намекнул о президентских амбициях во время брифинга после своей отставки. "Президентские выборы пока не начались. Но раньше из председателей Верховной рады еще никто не становился президентом. Этот предохранитель сегодня убран", – так ответил уже бывший руководитель парламента на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на высший государственный пост. Очередные президентские выборы должны состояться в Украине в конце марта 2024 года. Но политики и эксперты не исключают и досрочных выборов. Виктор Небоженко продолжает:

– Да, досрочные выборы могут быть, но в случае какого-то конфликта внутри окружения президента Зеленского. Там ведь уже начали стрелять... Я не помню ни одного случая, чтобы политический проект начинался со стрельбы по помощнику президента (под Киевом 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Ранения получил водитель. Сам Шефир не пострадал – РС). И обратите внимание – об этой истории уже не вспоминают. Ни Генеральная прокуратура, ни Офис президента ничего не могут сказать обществу. Стреляли в человека – и все. Он – влиятельный, каждый день с ним хотели бы встречаться все украинские олигархи, а его, как зайца, гоняют по автостраде.

Для Кремля Разумков может стать мощным оружием против Зеленского

– В последние недели, когда стало очевидным, что Дмитрия Разумкова отправят в отставку, звучали заявления оппозиции в его поддержку, в том числе и от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, и от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь". Может ли одна из этих партий сделать ставку на Разумкова на будущих президентских выборах?

– Эти две политические силы, полагаю, не будут делать на него ставку. Но вполне возможно, что это будут внешние игроки и тот же самый Кремль. Для Кремля Разумков может стать мощным оружием против Зеленского. Потому что Разумков больше все-таки ориентируется на избирателей юго-востока Украины. Дмитрию трудно изображать из себя национал-демократа. Это хорошо видно, он чувствует себя при этом не в своей тарелке. Разумкову гораздо комфортнее на востоке Украины, чем на западе, например, во Львове. И Москва это учитывает. И если не на Разумкова Кремль будет делать ставку, то сделает ее на похожего по типажу политика – на такой себе облегченный, лайт-вариант Зеленского, – полагает политолог Виктор Небоженко.

Новый лидер оппозиции?

Дмитрий Разумков после отставки планирует остаться в Верховной раде как внефракционный депутат. Но при желании власти могут попытаться отобрать у него депутатский мандат. "Все будет зависеть от того, как Разумков будет работать, – сообщил на брифинге глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что юридические основания для лишения мандата бывшего председателя Рады существуют. Впрочем, сам Разумков утверждает обратное, и в случае, если у него отберут депутатское удостоверение, обещает добиваться справедливости в суде. Как бы ни развивались дальнейшие события, экс-глава Верховной рады может стать влиятельным оппозиционным лидером, допускает эксперт Украинского института будущего Игорь Попов:

– Дмитрий Разумков продемонстрировал серьезный политический потенциал, он показал "политические зубы", то, что может жестко отвечать своим противникам и побеждать. Все дебаты со своими оппонентами на украинских телешоу в последние недели и дни до отставки он уверенно выиграл. Пока, думаю, досрочные выборы у нас маловероятны. Но Дмитрию нужно как-то себя проявлять. Конечно, он не из тех политиков, кто будет разъезжать по регионам Украины и поднимать людей на протесты. Даже в нынешнюю холодную зиму, когда протестные настроения будут возрастать из-за провальной экономической политики власти. Разумков все-таки интеллектуальный политик, его ниша – разработка политических программ. Поэтому, если под идею своей партии он сформирует команду и найдет поддержку вне парламента, в том числе финансовую и медийную, то перспективы у него будут. Вероятность досрочных президентских выборов в Украине сейчас небольшая. Но если все же они состоятся, то, без сомнения, Разумков будет баллотироваться, и часть избирателей Зеленского могут отдать свои голоса бывшему главе парламента. Электорат Разумкова – умеренные, центристские и консервативные избиратели в возрасте более 40. Но базу своей поддержки он может расширять благодаря своим новым инициативам.

– Но отбирать голоса в свою пользу Дмитрий Разумков может не только у Зеленского, но и у "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ)", которая ориентируется в основном на восточные и южные регионы Украины?

– Не исключено. На юго-востоке страны, где до недавнего времени пользовалась популярностью ОПЗЖ, происходит переориентация избирателей, они в поисках новых лидеров. Это связано в том числе с тем, что Виктор Медведчук (глава политсовета ОПЗЖ) утратил медиавлияние (после закрытия подконтрольных политику зимой 2021 года трех информационных телеканалов – РС). К тому же там нарастает конкуренция со стороны нового поколения. И избиратели этих регионов вполне могут обратить внимание на Разумкова.

Избиратели восточных регионов вполне могут обратить внимание на Разумкова

– А Кремль может заинтересоваться Дмитрием Разумковым, который в середине 2000-х годов начинал свою политическую карьеру в Партии регионов, как вероятным кандидатом на пост президента Украины?

– Думаю, что делать прогнозы по этому поводу слишком рано. У нас немало политиков первого эшелона начинали свою карьеру в Партии регионов (была правящей партией в период президентства Виктора Януковича – РС). И это не помешало им впоследствии быть непримиримыми оппонентами этой политической силы и политики российских властей по отношению к Украине. До прихода во власть Дмитрий Разумков был успешным политтехнологом. И во многом победа Зеленского на президентских и "Слуги народа" на парламентских выборах – его заслуга.

– Кто из украинских олигархов может обеспечить Дмитрию Разумкову финансовую и информационную поддержку, в том числе для будущей избирательной кампании в условиях, когда действующий президент будет стремиться пресекать такие попытки?

– Без олигархов в Украине не обходились фактически ни одни выборы. Вопрос в том, насколько они могли диктовать свои условия политикам. Кто может поддержать Разумкова – пока вопрос открытый. Владимир Зеленский сейчас ведет "войну" на несколько фронтов, в том числе против мэров Киева и Одессы – Виталия Кличко и Геннадия Труханова. Из-за различных конфликтов у Зеленского все больше появляется политических оппонентов, и рано или поздно они будут искать, вокруг кого можно объединиться, кто может стать фронтменом мощного оппозиционного объединения. И у Дмитрия Разумкова, несмотря на противодействие власти, будут серьезные шансы, чтобы стать такой консолидирующей политической фигурой, – считает эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.