"Предсказуемо и печально". Блогеры о закрытии Музея истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа в Москве "временно" закрылся в ноябре 2024 года: администрации вменили в вину "нарушения пожарной безопасности". Но на днях стало известно, что музей в том виде, в каком он существовал с 2001 года, уже не вернется: объявлено о том, что на его мести появится "Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа", то есть преступлениям нацистов на территориях СССР, оккупированных Германией и ее союзниками в ходе Второй мировой войны.

Руководить музеем будет Наталья Калашникова. Она ранее возглавляла музей "Смоленская крепость". По официальным данным, она имеет "опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг". Также она "имеет удостоверение ветерана боевых действий, удостоена медалей «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и «Участнику специальной военной операции»", как в России называют агрессию против Украины.

Сотрудники Музея истории ГУЛАГа сообщают, что его экспонаты останутся лежать в музейных фондах. Публика их, естественно, не увидит, поскольку новый Музей памяти будет занят другим: по словам Натальи Калашниковой, он станет центром "увековечивания памяти о значимой и скорбной странице в истории нашей страны, которая объединяет судьбы миллионов соотечественников. Одна из его ключевых задач – сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях". Задача, конечно, благородная, если вынести за скобки специфическое толкование понятия "нацизм" Кремлем в контексте российской войны против Украины. Хотя в любом случае возникает вопрос: а почему "неприятие нацизма" нужно воспитывать за счет сокрытия правды о сталинизме?

Новость о прекращении существования Музея истории ГУЛАГА вызвала бурную реакцию сетевой общественности.

Андрей Мальгин

На месте Музея истории ГУЛАГа появится "Музей памяти жертв геноцида советского народа". Думаете, о каком геноциде идет речь? "Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны". У нового музея с противопожарной безопасностью точно будет всё в порядке.

Первоначально музей истории ГУЛАГа располагался в бывших помещениях журнала "Столица" на Петровке, 16. А редакция "Столицы" туда попала, так как Лужков попросил освободить Петровку, 22 под возникшую после путча 1993 года Московскую городскую думу. Пускать новообразованную Думу в историческое здание Моссовета на Тверской, где он сидел сам, Лужков категорически не хотел. Адрес я выбрал сам, хотя Петровка, 16 в тот момент была занята каким-то институтом. Несчастный институт тут же разогнали, за месяц сделали ремонт, и мы переехали. Нам там было хорошо.

Я не был в Музее истории ГУЛАГа на Петровке, хотя многократно проходил и проезжал мимо. Было ощущение, что в семейную могилу вдруг захоронили постороннего человека. А когда музей расширился и уехал на Самотеку, я уже давно жил за границей. Говорят, музей был хороший.

Теперь истории ГУЛАГа не будет ни там, ни там. Неактуально. […]

Надеюсь, история ГУЛАГа где-нибудь приютится. До лучших времен.

Меня волнует судьба коллекции музея, потому что очевидно, в новом музее ей места нет

Некоторые комментаторы напоминают о том, что над Музеем истории ГУЛАГа давно сгущались тучи: в начале 2025 года, то есть уже после того, как у музея внезапно возникли проблемы с пожарной безопасностью, его многолетний директор Роман Романов был уволен после того, как отказался внести изменения в историческую экспозицию в Музее Москвы, а именно – убрать из нее "неудобные" упоминания о периоде сталинских репрессий. Романова заменила директор Музея Москвы Анна Трапкова, сохранив при этом прежнюю должность.

Александра Селиванова

Я выражаю искренние соболезнования коллегам, всем, кто столько лет делал этот музей, выпускал прекрасные книги, собирал экспонаты, ездил по бывшим лагерям от Архангельска до Магадана, проводил сотни и сотни интервью у жертв репрессий и их детей.

Исход этот было легко предсказать, но у кого-то были почему-то надежды. Анна Владимировна Трапкова прослужила ширмой для этого перехода – чтобы создать иллюзию относительной нормальности, чтобы временно сохранить коллектив и чуть смягчить скандал (ведь ее даже поддержал прежний директор Рома Романов, убеждавший сотрудников не разбегаться сразу). А минкульт тем временем просто готовил новую концепцию и искал подходящую кандидатуру.

Дмитрий Дубровский

Надо сказать, что предсказуемо – и очень печально. Все эти циничные пляски с бубном по поводу "геноцида советского народа" – с очевидными и прозрачными политическими целями, о которых впрямую уже говорил Мединский – мол, те, против кого был геноцид, сами геноцид устраивать не могут (хм, ну да..., конечно). И вся эта многоходовочка, которая имеет разнообразные цели в политике, включая и очередную попытку залить сталинские репрессии, теперь вот закрыв Музей Гулага и заменив его на "геноцид советского народа".

Сергей Пархоменко

Ну вот. Как и ожидалось – по методу, хорошо отработанному в Музее Катыни, где музей массового расстрела превратили в музей «злодеяний польской военщины», а раньше в Перми-36, где музей политических репрессий превратили в музей славы вертухаев и тюремщиков.

Это они давно придумали: выворачивать музеи наизнанку.

Кирилл Мартынов

Музей ГУЛАГа, когда-то созданный правительством Москвы, откроют под новой вывеской: он будет называться Музеем памяти и будет посвящен "геноциду советского народа".

Геноцид в данном случае, разумеется, полностью укладывается в логику "новой исторической науки". Этот геноцид - какой надо, а другого не дано. То есть до 22 июня 1941 года ничего не происходило, затем случился геноцид со стороны нацистских захватчиков, а вот сталинских лагерей вовсе никогде не существовало. Параллельно бывшие музеи на месте этих лагерей перепрофилируют в музеи истории ФСИН. То, что было мемориалом общей трагедии, уничтожения собственного народа, станет открыткой о счастливой жизни вертухаев.

Экспозицию нового музея нетрудно себе вообразить: там будет представлен советский нарратив о Второй мировой войне, где все неудобные вопросы от союза с Гитлером через Ржевскую битву и послевоенную оккупацию Восточной Европы, будут опущены. Отдельные залы будут, разумеется, посвящены, украинским и балтийским националистам, а отсюда будет протянута нить к тому, как сегодня "смогли повторить".

Любить страну — не значит любить только её удобные версии

Galina Blai

Память о ГУЛАГе и память о войне не конкурируют. Они — часть одной сложной истории.

Когда что-то вытесняют, это всегда вызывает тревогу. За словом "ГУЛАГ" — судьбы конкретных людей и их семей.

Память о них — не идеология, а человеческий долг.

И понятно, что история — это не витрина.

У неё есть боль. И её нельзя "оптимизировать".

Настич

Я в такой ярости и в такой всеобъемлющей печали, что не могу выразить это словами. Музей ГУЛАГа был великолепным и очень нужным музеем.

Само собой, нашлись и те, у кого закрытие Музея истории ГУЛАГа не вызвало ничего, кроме радости или злорадства:

Добрейшее утро крч

Нех*ясе, есть ещё дебилы кто ходили в этот музей Я думал туда только 1 раз на открытие пришли навальнята хайпа поднять и всё

Интересно, однако, что с закрытием музея не согласны и некоторые блогеры и активисты, известные поддержкой войны против Украины и высоким уровнем патриотических настроений.

Мария Дегтерева

Прочла, что закрывают музей ГУЛАГа, а на его месте будет музей Памяти, где расскажут про геноцид советского народа в период ВОВ.

Ну что я скажу? Очень несложно любить свою страну, когда вместо истории у нее – глянцевая открытка. Знаете, такая ярмарочная, с теплым жёлтым светом из заснеженного домика под Рождество. Чтобы дым из трубы и мультяшные снежинки.

Но история моей страны сложна, в местами кровава. И живы ещё внуки тех, кого сгноили в ГУЛАГе по выдуманным обвинениям. Теперь их лишают – нет, не памяти, такую память не вытереть, а права на историческую реабилитацию.

Легко любить глянцевую открытку, да. Чем и занимаются профессиональные патриоты всех мастей. Как, наверное, легко полюбить Бреда Питта или Анжелину Джоли на экране телевизора.

Гораздо сложнее – уставшую, замученную, местами искалеченную, но живую пока старуху. С переломанными костями, без зубов, злобную и недоверчивую.

Но настоящую.

Я не знаю, зачем они это делают. Точнее, знаю, но не хочу об этом думать.

Вытереть народу память невозможно, убить уважение к истории во всем ее многообразии, заменив на суррогат, не получится.

Как, например, не выйдет вычеркнуть великую русскую культуру, выдавая за нее чёрно-белые партийные творения конъюнктурщиков.

Самое поразительное, что мы проходим это второй раз.

Главное – помнить, что если оно повторяется, то повторяется как фарс.

Егор Холмогоров

На самом деле в России нужен музей истории Красного Террора как системы, длившейся с 1917 по 1956 (всполохами и позже).

Не надо жульничать и рассказывать про "красный и белый террор", то что называют "белым террором" никогда не было системой уничтожения населения по социальному признаку.

Такой музей может называться и музеем ГУЛАГа, почему бы и нет.

А нужен он не столько потому, что иначе эту историю напишут извне, сколько потому, что без памяти о ней, нам грозит рецидив террора изнутри.

И это будет не террор против разложенцев и коррупциинеров, как воображают шизонеобольшевики.

Наоборот, это будет террор неэффективных управленцев против тех, кто смеет возражать и сопротивляться. Это будет террор под лозунгом: "Там наверху виднее!".

- Какие такие дроны? К стенке смутьяна!

- Какая такая связь? Я щас тебя в лагерную пыль!

- Оспариваешь благодетельность миграции? Выступаешь против демографической лысенковщины? Умрешь доходягой.

- Националист? Кончишь как твой Меньшиков.

Долго можно продолжать. И для этого нужен большой системный музей. Нынешний музей, как мне говорили, уже во многом таков, он не про страдания детей Арбата, он про трагедию народа. И можно и нужно его развивать. А попытка подменить геноцид русского народа большевиками геноцидом советского народа немцами закончится мерзко. И музей этот на этом месте ликвидируют очень скоро.