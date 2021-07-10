Представители ОНК не допущены в "Лефортово", где находится Пичугин

Общественная наблюдательная комиссия Москвы подтвердила, что вывезенный из ИК-6 Соль-Илецка бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин находится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Об этом в телеграм-канале сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Представители ОНК попросили о встрече с Пичугиным. Сотрудники СИЗО им отказали, сославшись на то, что заключённый должен пройти 21-дневный карантин. Члены ОНК заявили, что они вакцинированы или уже переболели. Но их доводы не были приняты. Правозащитники оставили жалобу на действия работников ФСИН, которые нарушили их право на беспрепятственное посещение мест заключения.

Об этапировании 1 июля Алексея Пичугина из колонии, предположительно в Москву, "Новая газета" соообщила со ссылкой на свои источники в пенитенциарной системе.

Журналисты "Новой" не исключают, что этапирование в Москву было сделано в рамках следственных действий для получения от Пичугина показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. С 2015 года Ходорковский находится в статусе обвиняемого "в организации убийств и покушений на убийства".

7 июля стало известно, что Пичугин, уже 18 лет отбывающий пожизненный срок заключения в результате неправосудного приговора, отказался от своих адвокатов, с которыми у него было заключено соглашение на протяжении многих лет. По данным источников "Новой", его вынудили это сделать.



Следственный комитет и ФСИН ситуацию пока никак не комментируют.