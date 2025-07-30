Представители ряда стран покинули зал при выступлении Матвиенко

Делегации Украины, а также ряда европейских стран, в том числе Германии, Литвы, Чехии, а также Европарламента 30 июля в знак протеста вышли из зала заседаний Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве во время выступления председателя российского Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Участники демарша опубликовали видео этого момента. На нём видно, что зал покинули несколько десятков человек.

"Я ушла из зала, потому что не буду работать массовкой при распространении лжи, на которой стоит преступный кремлёвский режим", - написала спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова.

Матвиенко, комментируя действия участников акции протеста, назвала их "комариными укусами" и "клоунадами". ТАСС сообщает, что глава Совета Федерации выступила в среду на пленарном заседании первой. Помимо прочего, она заявила, что конфликт в Украине "имеет шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин", а также отметила, что "пора запускать дипломатические ресурсы на полную мощь". Что конкретно имеется в виду, Матвиенко не пояснила, российские власти утверждают, что война в Украине продолжится до выполнения требований Москвы.

Матвиенко во главе делегации прибыла в Швейцарию 28 июля, несмотря на то, что внесена в этой стране в санкционный список. Она участвует в мероприятиях международной организации Межпарламентский союз, в том числе в конференции "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого". В своём выступлении на форуме Матвиенко вновь высказалась в поддержку вторжения в Украину, заявив о "преступлениях киевского режима" в Донбассе.

Приезд Матвиенко и других депутатов и членов Совета Федерации, внесённых в санкционные списки, вызвал возмущение ряда украинских и российских оппозиционных активистов. Участники сообщества "Россия Будущего – Швейцария" привели пикет против приезда российской делегации в Женеву у здания штаб-квартиры ООН.

Швейцария присоединилась к введённым ЕС санкциям против России, в санкционном списке есть и Матвиенко. Страна, однако, не ограничивает въезд на свою территорию для участников деятельности международных организаций, штаб-квартира которых находится в Швейцарии. В Межпарламентском союзе заявили, что своей целью ставят развитие демократии и мира, и пообещали обсудить с российской делегацией депортацию украинских детей, в которой Россию обвиняют Украина и другие страны.