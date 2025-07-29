Возмутительный случай. Как российская делегация попала в Женеву?

Вечером 28 июля активисты из сообщества "Россия Будущего – Швейцария" провели пикет "Военным преступникам не место в Европе" с осуждением приезда в Женеву российской делегации во главе со спикером российского парламента Валентиной Матвиенко.

Матвиенко, а также глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и еще 7 участников российской делегации приехали в Швейцарию для участия в работе Межпарламентского союза. Матвиенко участвует в 15-м Саммите женщин – председателей парламентов. 29 июля она выступила на одной из дискуссий с речью в поддержку военной агрессии России против Украины и объявила, что Россия якобы была вынуждена "вмешаться, чтобы остановить кровопролитие" после "обстрелов мирных регионов Донбасса".

Три года назад Межпарламентский союз осудил российское вторжение в Украину. Поясняя приглашение на организованные союзом мероприятия спустя три года после этого решения, в организации заявили, что своей целью ставят развитие демократии и мира, и пообещали обсудить с российской делегацией незаконную депортацию украинских детей с оккупированных Россией территорий. Корреспондент телеканала "Настоящее время" обратился к Межпарламентскому союзу за комментарием о визите российской делегации, но ответа на момент публикации этой статьи не получил.

Протестная акция сообщества "Россия Будущего – Швейцария" прошла напротив штаб-квартиры ООН на площади Наций, ее организаторы не только выразили протест против приезда российской делегации в Женеву, но и считают необходимым пересмотреть условия, на которых представители авторитарных режимов участвуют в работе международных организаций.

Видео предоставлено сообществом Россия Будущего – Швейцария

Эти люди также являются военными преступниками, которые не имеют право появляться в Швейцарии

– Все были очень возмущены, и мы решили собрать пикет. Быстро разослали по соцсетям, по нашим группам для активистов, сообщения о том, что мы собираемся провести пикеты в 18:30 на площади Наций, – рассказывает одна из организаторов акции Катерина Васильева. – Мы прекрасно понимали, что сейчас большинство активных граждан в отпусках, но игнорировать такое событие невозможно, потому что это абсолютно возмутительно. Эти люди находятся под санкциями, как они могут участвовать в мирной конференции? Военные преступники на мирной конференции в Женеве? Невозможно было это игнорировать, поэтому, конечно, мы решили собраться. Хотя бы несколько человек. И выйти с транспарантами на площадь Наций. И люди пришли. На фотографиях присутствуют не все участники, потому что некоторым нельзя фотографироваться по соображениям безопасности – им приходится ездить в Россию к родственникам. Конечно же, пропустить и проигнорировать такое мы не могли. Это совершенно возмутительный случай.

– Как общество в Швейцарии реагирует на происходящее?

– Со стороны официальных властей нет абсолютно никакой реакции. Это мирная конференция. Швейцария имеет нейтральный статус, поэтому для них это нормально. А вот люди, оказавшиеся во время нашего пикета на площади, подходили к нам. Когда от нас они узнавали, кто такие Матвиенко, Толстой и Слуцкий, они были крайне возмущены. Для них эти люди также являются военными преступниками, которые не имеют право появляться в Швейцарии, –говорит Катерина Васильева.

По ее словам, организаторы до проведения пикета не имели информации о том, как участие находящихся под санкциями российских политиков в мирной конференции стало возможным. 29 июля, на следующий день после приезда Матвиенко в Женеву, отвечая на вопрос газеты Tages Anzeiger об этом случае, Федеральный департамент иностранных дел (FDFA) страны обосновал предоставление разрешений на въезд находящихся под санкциями российских политиков соглашением, подписанным с Межпарламентским союзом. Договоренности касались официального статуса МПС, который превратил Швейцарию в страну пребывания этой организации, объединяющей парламентские делегации со всего мира. В рамках этого соглашения Швейцария взяла на себя обязательство "содействовать въезду официальных делегатов и, при необходимости, временно отменять санкции на время проведения конференции", – говорится в заявлении FDFA.

На визит российской делегации в Женеву, часть участников которой находятся под санкциями, обратили внимание оппозиционный блогер Рустем Адагамов и глава санкционного департамента ФБК Александр Помазуев.

Швейцария должна была десять раз подумать, хочет ли она принимать у себя такое мероприятие

"Условием проведения этого мероприятия в Швейцарии является то, что всем участникам выдадут визу. Такая вот схема, – говорит Александр Помазуев. – Другой вопрос, Швейцария должна была десять раз подумать, хочет ли она принимать у себя мероприятие, с трибуны которого гарантировано будут призывать европейских политиков посещать оккупированные территории Украины. Скандал, который начинает разгораться, тоже не бессмысленный. Сейчас уже в Швейцарии вряд ли можно что-то сделать. Но следующая страна, которая будет стоять перед этим выбором: принимать ли такое мероприятие, за которое придется краснеть, возможно, не захочет принимать такую токсичную организацию".

Одна из заявленных целей нынешней встречи – борьба с гендерным неравенством и насилием. При этом в составе российской делегации находится Леонид Слуцкий, которого в феврале 2018 года три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах в здании российского парламента.

Матвиенко с 2014 года находится под санкциями, введенными за содействие аннексии Крыма Россией, Швейцария ввела санкции в отношении Матвиенко 2 апреля 2014 года вслед за аналогичными мерами, принятыми США, Евросоюзом и Канадой. Санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов.

За поддержку использования российских вооруженных сил в Украине и поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также аннексии оккупированных после начала полномасштабной войны России в Украине контролируемых российской армией украинских территорий в 2022 году были введены санкции также в отношении Слуцкого. Петр Толстой попал в санкционные списки западных стран, в том числе Швейцарии, в 2022 году. В обосновании ограничительных мер Европейского союза о Толстом говорится, что он является "центральной фигурой правительственной пропаганды"… "подрывающим территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Межпарламентский союз (МПС) – международная неправительственная организация, которая занимается координацией действий парламентов мира. Она была основана в 1889 году, штаб-квартира находилась сначала в Берне, впоследствии была перенесена в Брюссель и Осло, а с 1921 года расположена в Женеве. МПС с 2023 года возглавляет спикер парламента Танзании Тулия Эксон. Уже после начала агрессии России в Украине, в сентябре 2024 года, она участвовала в организованном Матвиенко Евразийском женском форуме, записав обращение для участников встречи. Россия списывала Танзании долги дважды: в 1999 (80% от $586 млн) и в 2013 ($20,5 млн) годах.

Работа МПС финансируется за счет взносов участников, которые в том числе платит российский парламент.

"За 2024 год, последний, за который есть информация, они заплатили 320 тысяч долларов, – рассказывает Помазуев. – По сути за возможность Матвиенко и Толстого с компанией скататься в Швейцарию на три дня. Для российского бюджета никаких более приоритетных задач тоже как известно нет: ни дороги, ни социальная сфера. На сайте Госдумы большой список организаций, в которых участвует Федеральное собрание как представительный орган. И там можно посмотреть, что часть из них приостановили участие РФ после начала вторжения. Там не идет речь об исключении, просто эти организации не приглашают [россиян]. Вот реакция, которую мы ждем от Межпарламентского союза".