Представитель Ирана обвинил Украину в "соучастии в агрессии"

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в понедельник обвинил Украину в соучастии в агрессии США и Израиля против Исламской республики. В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу он обосновал свои утверждения тем, что Украина направила своих специалистов по противодействию беспилотникам в ряд стран Ближнего Востока, которые подвергаются иранским ударам.

"Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии", - цитирует иранского представителя "Украинская правда".

При этом Иравани заявил, что сотрудничество России и Ирана в сфере БПЛА не представляет собой угрозу международной безопасности.

На заявления иранского представителя резко отреагировал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. В соцсети Х он обвинил Иравани во лжи, отметив, что с 2022 года Украину поразили почти 60 тысяч беспилотников, которыми Иран "поделился" с Россией, при этом ни один украинский беспилотник не ударил по Ирану. "Этому лжецу давно пора уйти вместе с его режимом", - написал украинский представитель.

Иран поставлял России ударные беспилотники "Шахед", которые использовались для ударов по Украине. Впоследствии в самой России было налажено производство аналогичных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях совершил турне по странам Ближнего Востока. Он сообщил о заключении важных соглашений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. В странах региона работают украинские эксперты по защите от дронов, которые выпускает Иран.