Представитель непризнанной Ичкерии: Тумсо Абдурахманов жив

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Об этом заявили редакции Кавказ.Реалии в пресс-службе правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Они отвергают слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.

"По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы. Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Редакция Кавказ.Реалии обратилась в полицию Швеции с официальным запросом. "Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию", - говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства Ирен Соколов. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.

Блогер не выходил на связь с конца ноября. Неподтверждённая информация о его смерти в Швеции появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. При этом ряд чеченских общественников поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.

Руководитель ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству оппозиционного блогера причастен живущий в эмиграции Закаев. 6 декабря Закаев дал интервью телеканалу "Киев", в котором сказал, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для Кадырова и его окружения, и, имея возможность, кадыровцы могли бы его "ликвидировать". Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.