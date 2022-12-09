Представитель непризнанной Ичкерии: Тумсо Абдурахманов жив

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Об этом заявили редакции Кавказ.Реалии в пресс-службе правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Они отвергают слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.
О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.
"По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы. Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.
Редакция Кавказ.Реалии обратилась в полицию Швеции с официальным запросом. "Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию", - говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства Ирен Соколов. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.
Блогер не выходил на связь с конца ноября. Неподтверждённая информация о его смерти в Швеции появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. При этом ряд чеченских общественников поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.
Руководитель ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству оппозиционного блогера причастен живущий в эмиграции Закаев. 6 декабря Закаев дал интервью телеканалу "Киев", в котором сказал, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для Кадырова и его окружения, и, имея возможность, кадыровцы могли бы его "ликвидировать". Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.
- В феврале 2020 года Тумсо Абдурахманова атаковали в его квартире в Швеции. 36-летнего блогера ударили молотком по голове, но он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Впоследствии киллер Руслан Мамаев объяснил, что изначально должен был только следить за блогером, но вскоре за 50 тысяч евро от "людей из Грозного" согласился на убийство. Прокурор в суде также заявил, что "следы указывают на Грозный". Приговор по факту покушения вынесли в январе 2021 года. Мамаев получил десять лет лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – восемь.
- 27 сентября около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
- В 2019 году Даудов заявил о кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову. Угроза стала ответом на слова Абдурахманова о том, что тот презирает Ахмата-хаджи Кадырова и считает его предателем народа.
- Живущие за пределами России критики Кадырова неоднократно подвергались покушениям. Часть из них не удалось предотвратить. В августе 2019 года в Берлине застрелили бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. В сентябре 2017 года в Киеве убили чеченку Амину Окуеву. Через несколько дней после этого в Киеве взорвали гражданина Грузии, этнического чеченца Тимура Махаури. В январе 2009 года в Вене убили экс-телохранителя Кадырова Умара Исраилова.
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