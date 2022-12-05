В Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов

Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции. Об этом сообщает телеграм-канал 1ADAT, ссылаясь на данные "информаторов из Европы и Чечни". Радио Свобода информацию подтвердили соратники блогера.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции в ночь с 1 на 2 декабря. "Имеем достаточно информации подтверждающее его [Абдурахманова] гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами", - говорится в сообщении оппозиционного телеграм-канала.

О том, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября. Под последним видео на его канале в ютубе пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь. "Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграме. Вчера он не предупредил", – написал один из комментаторов.