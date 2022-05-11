Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России. По его словам, с просьбой о включении назначенные Москвой власти Херсонской области намерены обратиться к Путину. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время поездки в город заявил, что Россия останется в нём "навсегда".

Кремль на официальном отрицает, что планирует аннексию украинских территорий по итогам войны в Украине. Утверждалось, что задачей операции будет получения контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.

Ранее ряд изданий сообщал, что в Херсонской области Москва также намерена создать управляемое сепаратистское образование — Херсонскую народную республику. Замглавы назначенной Россией областной военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА "Новости", что создание республики там не планируется.

"Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет", — заявил он. По его словам, до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.

В Херсонской области начинает свою работу Северокрымский канал, критически важный для водоснабжения аннексированного Россией Крыма. Украинские власти перекрыли канал после снабжения, открытие воды стало одним из первых шагов российской власти после захвата региона. Кроме того, контроль над областью отрезает Украину от выхода к Азовскому морю и создаёт сухопутный коридор из Крыма в Россию, через территории, подконтрольные сепаратистам.

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