СМИ: Дмитриев встретится в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

В Давосе, где открывается Всемирный экономический форум, завтра ожидается встреча Кирилла Дмитриева, представителя президента России Владимира Путина, и специальных посланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера "для обсуждения мирного плана США", сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный "источник, знакомый с ситуацией".

О предстоящей встрече пишет и Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Этому предшествовала встреча Уиткоффа и Кушнера на минувших выходных с украинской делегацией. Как сообщил тогда Кирилл Буданов, глава офиса президента Владимира Зеленского, они прибыли в США для "важного разговора относительно деталей мирного соглашения... Украине нужен справедливый мир". Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

Попытки урегулирования. Общая картина

Администрация США предпринимает попытки остановить войну в Украине, одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, с первых месяцев его президентства. При этом Украина подвергалась значительному давлению с тем, чтобы она пошла на уступки ради достижения мира. Украина неоднократно заявляла о готовности к компромиссам и указывала, что это Россия не стремится к окончанию войны. Москва выдвигала ряд требований, в том числе вывод украинских войск из Донецкой области, которые Киев называет неприемлемыми.

Последняя значительная попытка урегулировать конфликт принята США осенью 2025 года, когда Уиткофф и Кушнер предложили новый мирный план. Они неоднократно встречались с Дмитриевым. План был изменен в консультациях с Украиной и европейскими союзниками, которые вместе с США пообещали Киеву мощные гарантии безопасности. 12 января Зеленский сообщил, что проект текста соглашения о гарантиях безопасности для Украины "достигает исторического уровня". Россия в конце декабря заявила о том, что пересмотрит переговорные позиции.

Трамп ранее возлагал ответственность за неуспех переговоров то на Украину, то на Россию, при этом отмечая, что, по его мнению, рано или поздно они всё же согласятся на "сделку". Несколько дней назад в интервью Reuters Трамп заявил, что мирные переговоры о завершении войны в Украине затягивает Зеленский. "Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку, – сказал он. – Украина менее готова к сделке". До этого Трамп выражал неудовольствие Путиным.

Президент США также сообщил, что может встретиться с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе .

Переговоры идут на фоне продолжения боевых действий, в последние недели из-за российских ударов сложилась тяжёлая ситуация в энергосистеме Украины.