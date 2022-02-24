Предстоятель УПЦ МП - Путину: война с Украиной - повторение греха Каина

Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского патрархата митрополит Онуфрий в связи с вооружённой агрессией России против Украины обратился к верующим и гражданам Украины. Он назвал случившееся бедой, призвал молиться за Украину, её армию и народ. "В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ" - заявил митрополит.

Ое также обратился с просьбой к президенту России Владмиру Путину "немедленно прекратить братоубийственную войну". Как говорится в обращении, война между русским и украинским народами – "это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата". "Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей".

Украинская православная церковь Московского патриархата - крупнейшая православная конфессия, действующия в Украине. Вторая - Православная церковь Украины, которая в 2019 году получила автокефалию от Константинопольского патриархата. Эта автокефалия не признана примерно половиной православных цекрвей.

УПЦ (МП) является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии, однако в составе Русской праовославной церкви. Владимир Путин в своём телеобращении о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", которое предшествовало началу военных действий против Украины, заявлял, что УПЦ (МП) подвергается в Украине преследованиям.