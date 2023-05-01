"Предвестник апокалипсиса". Блогеры об ударах по Умани и Севастополю

Ранним утром 29 апреля Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. На этот раз главными целями стали города Умань и Днепр. Как регулярно происходит с российскими ракетными ударами, ракеты попали в жилые дома.

Алексей Малаховский

До сих пор перед глазами видео с плачущей окровавленной женщиной в ее собственной квартире. У неё в глазах испуг вместе с растерянностью, так и читается в этом взгляде вопрос: «За что?!»

Екатерина Барабаш

Поражаться, негодовать - нет, избави бог. Только холодная ненависть и пожелание убийцам zдохнуть.

Тем временем государство, отправляющее на мученическую смерть детей, обрекающее на страдания миллионы людей, прекрасно председательствует в Совбезе ООН - ну конечно, неужто можно нарушить устав?! - а известная гнuдa под названием "Лавров" нагло плетет свою ложь про благородные цели "специальной военной операции". Некоторые ему возражают - тактично, корректно, как и полагается дипломатам. А я бы выгнала ссаными тряпками и еще под зад кувалдой надавала бы.

Андрей Лошак

В Днепре прошлой ночью от российской ракеты погибла 2-летняя Вероника и ее мать Ольга. Родители Ольги и ее муж остались живы, так как спали в соседних комнатах, но наверное каждый из них сейчас думает, что лучше бы погиб. В Умани ракета попала в многоэтажку, более 20 погибших, среди них 5 детей - два мальчика полутора и 16 лет, три девочки - 8, 11 и 14. Кто-то из этих детей погиб сразу, а кто-то медленно и мучительно умирал под завалами, придавленный плитами, задыхаясь от пыли, с глазами и ртом, засыпанными бетонной крошкой.

Ответственность за это преступление несет не только путин. Это чудовище уже давно заслужило себе вип-ложу в аду по соседству с Гитлером, Пол Потом и прочими чикатилами. Но есть миллионы безвестных россиян, чьими руками ведется эта война. Ракеты запускают с истребителей. Это конвейер массовых убийств. Высококлассные летчики управляют самолетом, наводчики-программисты программируют цель, офицеры отдают команды. Выпущенная над акваторией Каспийского моря ракета летит более 1000 километров на запад, чтобы поразить цель в Украине. Естественно, пуляя по военным целям с такого расстояния устаревшими советскими ракетами (новые стремительно заканчиваются), нельзя гарантировать попадание. После Винницы, Кременчуга, Краматорска, Одессы, Днепра, Славянска каждый в этой цепочке прекрасно понимает, что любая ракета может убить, покалечить, принести чудовищные страдания невинным людям, среди которых окажутся дети и женщины. И все равно выполняют приказ: взлетают, наводят, стреляют. Кто они? Просто офицеры, живущие по принципу "верность - моя честь"? Неужели после разгрома германского нацизма не стало очевидно, что этот принцип преступен?

Подчинение преступным приказам калечит и разрушает личность. Это то, что происходит с российскими военными. Многие наверное слышали запись телефонного разговора с летчиками из 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка - именно они нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Это один из самых страшных документов войны. Прослушав его, я понял, что шансов на то, что у российских военных проснется совесть и они прозреют, нет. Это убежденное в своей правоте, идеологически заряженное, фашистское отребье. Не знаю, что с ними там делают, но они идейные. Наверное, по другому и быть не может. Чтобы получать зарплату за убийства детей, мало любить деньги. Нужно думать, что ты творишь некое высшее благо - как видимо думали нацисты из айнзац-групп, расстреливавшие жителей еврейских местечек. Иначе нормальный человек просто сойдет с ума, как это произошло с одним из летчиков, сбросивших атомную бомбу на Хиросиму. Журналистка "Важных дел" спрашивает, что они думают по поводу 40 мирных людей, погибших от выпущенной ими ракеты. Офицер и еще несколько человек, которые слышат разговор и участвуют в нем, реагируют крайне агрессивно, сходу записав журналистку в украинки, - ведь русский человек жалеть украинцев не станет.

- Спроси ее шкуру че она с нами по-русски говорит? Если ты украинская шкура, вот и говори с нами на украинском. Свинья, б@"%дь.

- Крым все равно наш. И все остальное тоже наше, бл%. Че ты хочешь от нас?

- Вам лично не жалко 40 погибших людей?

- Еще раз: какие люди? Про что ты говоришь?

- Украина - регион России. Один единственный регион. Вы даже разными регионами не будете. Будете как Камчатка или Якутия б@"%дь..

Потом эти офицеры начинают хором орать:

- Россия! Россия!" Росия!

- Все остальное будет наше. До свидания, девушка!

- Якутия, пока, б@"%дь.!

И это - армейская элита. Очевидно, что у них не стоят кровавые мальчики в глазах. Ночные кошмары не мучают. Какая-то страшная порода вывелась в России, а может быть она всегда была. Ведь именно ее селекцией занималось российское государство на протяжении сотен лет. Деревянные солдаты Урфина Джюса. На таких и стоит путинская Россия. Они будут убивать и гибнуть до тех пор, пока существует империя. Мой дед был военным летчиком. Я им всегда очень гордился, не раз писал тут про его подвиги на фронте. Он освобождал родину от фашистов. Моральные уроды из 52 полка оскверняют память моего деда. Так что у меня к ним еще и личные счеты.

Надеюсь, всех, кто участвовал во вчерашней атаке на Умань и Днепр поименно установят. Сегодня их дети гордо разгуливают в шапочках с буквой "Z", но когда-нибудь они будут сгорать от стыда за своих отцов. Это то, чего я сегодня искренне желаю своей родине: поражения, национального унижения, публичного суда над военными преступниками, стыда и покаяния (вместо очередной волны ресентимента). Только пройдя полный цикл самоочищения, Россия сможет наконец исцелиться. Очень хочется дожить до этих времен.

Леонид Невзлин

Русские бомбят Украину. Гибнут люди, гибнут дети. Страшные кадры разрывают сердце. Днепр, Киев, Умань...



Путин убивает спящих детей. А кто-то в это время позволяет себе ныть, что «испытывает проблемы с получением виз и открытием банковских счетов». Мол, недостаточно гладят по голове его и его деток за то, что сбежали из Мордора.



Абсолютно прав Гарри Каспаров — мир стал черно-белым. Помогайте Украине, ВСУ, украинцам, кто чем может, это единственное, что может спасти ваши души!

Министерству обороны России результаты удара понравились.

А некоторым москвичам — нет.

Российский полуоппозиционный блогер Максим Шевченко выдвинул свою версию причин атаки на Умань.

Удар по Умани это скорее всего привет от военных Абрамовичу и всей хасидско-хабадской группе в структуре «Российской государственности».

В какой-то мере, это и есть «переход войны за красные линии».

Умань - это религиозное и святое место для хасидов.

Обмены пленных с угощением красной икрой «азовцев», отводы войск с экономически значимых для кое-кого территорий, зерновые сделки и прочее под серьезной угрозой.

Каков, интересно, будет ответ с этой стороны?

Ответ пришёл на следующий день после убийства мирных украинцев.

Андрей Мальгин

В Севастополе горит нефтебаза в Казачьей Бухте. Площадь пожара 1000 кв.м. Ему присвоен наивысший, четвертый, уровень. Гауляйтер Развозжаев успокаивает: да ничего страшного, никто не пострадал. Не волнуйтесь. Ну загорелось, бывает.

Альфред Кох

После разбора завалов в Умани и Днепре уточнённые данные по количеству погибших следующие: в Умани погибли 23 человека, из них пятеро детей. В Днепре погибли 2 человека, из них 1 ребёнок.



Все свои комментарии по этому поводу я написал вчера и мне нечего сегодня добавить. Это очередное российское преступление, которое обязательно должно быть наказано. Оно не должно остаться анонимным.



У этого массового убийства мирных граждан есть фамилия и имя. И не одно. И это тот случай, когда исполнителей найти легко. Ведь такого рода запуски ракет четко фиксируются и все фамилии участников записываются в специальных журналах.



Сегодня в 4:00 утра в Севастополе «вдруг» начался пожар на огромной нефтебазе в Казачьей бухте. Местный городской голова Развожаев заявил, что пожар возник в результате атаки украинских беспилотников.

Олег Кашин

Что известно о пожаре на нефтебазе в Севастополе.

Что произошло

◾️Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, резервуар с топливом загорелся в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

◾️По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА.

◾️Пожару, площадь которого составляет 1 тыс. кв. метров, присвоен четвертый класс опасности. По словам Развожаева, так как объем топлива большой, потребуется время на локализацию возгорания.

◾️На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 пожарных.

◾️Помимо губернатора, на место ЧП прибыли начальник Главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин, врио начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук.

◾️По данным источника, территорию нефтебазы проверят на наличие взрывчатки.

Не угрожает населению

◾️Возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам, сообщили нам в пресс-службе губернатора города.

◾️Никто в результате ЧП не пострадал.

◾️Власти Севастополя не будут эвакуировать жителей из района нефтебазы.

◾️Будут сделаны замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

◾️Как передает наш корреспондент, столб черного дыма от пожара на нефтебазе виден за несколько километров от места возгорания. Сильного ветра в Севастополе в это утро нет, поэтому черные клубы не разносятся по жилым кварталам.

◾️На дорогах, ведущих в микрорайон, выставлены посты полиции, которые проверяют документы у всех въезжающих и выезжающих. Паники на улицах города нет.

◾️Пожар не повлияет на снабжение Севастополя топливом, сообщил Развожаев.

Сергей Марков

Севастополь, Севастополь, город русских моряков. США руками БПЛА ВСУ нанесли удар по Казачьей бухте Севастополя, взорвали нефтебазу. Сейчас горит. Выглядит как предвестник апокалипсиса. Но мы все равно победим.

Игорь Тышкевич

Итак, в Севастополе красивое облако. Судя по масштабам, минимум на сутки.

Помнится, товарищ Медведев грозился "возмездием". Если он серьёзно, то я бы на месте жителей Белгорода (или Воронежа, наконец) напрягся.

Украина официально не подтвердила свою причастность к пожару в Севастополе, назвав его "божьей карой".

Арман Шоряев

Бавовна в Севастополе - божья кара за Умань, - ГУР

Как сообщил в комментарии изданию РБК-Украина представитель ведомства Андрей Юсов, на вражеской нефтебазе после взрыва уничтожены более 10 резервуаров с топливом, объемом более 40 тысяч тонн топлива. Нефтепродукты, по его словам, были предназначены для Черноморского флота рф.

"Эта кара будет длительной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - сказал Юсов.

Сергей Ауслендер

Удар по нефтебазе в Севастополе — это не божья кара, а вполне дело человеческих рук. Украинцы нащупали способ, как нейтрализовать Черноморский флот. 6 дронов, всего 6, а такой эффект.

Дмитрий Чернышев

Специалисты пишут, что при атаке нефтяной базы в Севастополе было сожжено топлива примерно на десять эшелонов по 70 цистерн в каждом. Это не считая самого нефтехранилища, насосов и прочего оборудования. Учитывая, что Крымский мост работает кое-как, восстановить стратегические запасы топлива будет практически невозможно.



p.s.

Добавлю, что самой большой ошибкой японцев при нападении на Перл-Харбор считается отказ от третьей авиационной атаки на нефтяные хранилища. В результате американцы довольно быстро восстановили все корабли за исключением двух линкоров и двух эсминцев. А вот если бы японцы сожгли запасы нефти, весь американский флот был бы надолго парализован.

Антон Геращенко

💥Взрывы и пожар на нефтебазе в Севастополе – элемент подготовки ВСУ к активным действиям – ОК "Юг"



По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, уничтожение крупной нефтебазы в Севастополе заставит оккупантов переориентироваться и рассредоточиться. Это, по ее словам, является частью подготовки ВСУ к контрнаступлению. Кроме того, Гуменюк добавила, что взрывы в Крыму повлекли за собой панику как среди гражданского населения оккупированного полуострова, так и среди военных рф.



"Сейчас там очень большая степень тревожности и очень большие потоки, двигающиеся по всем маршрутам, куда можно выехать. Даже среди военных, базировавшихся в постоянных пунктах, семьи эвакуируются", – рассказала Гуменюк в телемарафоне.

Ни один человек при ударе по нефтебазе не погиб.