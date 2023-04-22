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Грани времени

Путин в Херсонской области, бомба упала на Белгород, пионеры возвращаются. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 16-й недели 2023 года

Путин на оккупированной Херсонщине. Зачем президент России наведывался в Украину и на кого рассчитаны его поездки на фронт с видеоотчетами и дарениями генералам копий иконы, якобы принадлежавшей "одному из самых успешных министров обороны Российской империи"?

Как МВД и ФСБ раздают и отбирают российские паспорта у трудовых мигрантов. Кого силовики назначают "врагами государства", чтобы лишить гражданства. Новое политическое оружие Кремля с одобрением депутатов Государственной Думы.

Война в Украине глазами американского генерала. Когда следует ожидать контрнаступление ВСУ и почему НАТО не предоставляет Киеву HIMARS с дальностью стрельбы свыше 80 километров?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с российским политологом Александром Кыневым, юристом "Первого отдела" Максимом Оленичевым, американским генералом Стивеном Твитти и предпринимателем Евгением Чичваркиным.

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