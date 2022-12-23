Предвидение подлости. Павел Сюткин – о русской культуре

Грустная примета времени: любой опубликованный на международном ресурсе текст о русской культуре, литературе или даже кухне непременно сопровождается десятками негативных комментариев. "Единственное, что меня интересует о России, – это её капитуляция" – вот, пожалуй, самый вежливый из них. Я далек от мысли, что какие-то организованные люди за деньги пишут подобные отзывы. Уверен, что в большинстве своём читатели говорят о собственных эмоциях. Россия сегодня с избытком даёт основания для подобных умозаключений. Не только иностранцы, миллионы россиян тоже прекрасно понимают, что место путинского режима на свалке истории. Но вот вопрос: последует ли русская культура за нынешней властью?

Конечно, хочется по привычке сказать: "Путины приходят и уходят, а российский народ и его культура остается". Вот только что-то мешает мне сделать это. Попытаемся разобраться. Начну с констатации негатива. Задайте себе вопрос: можно ли жалеть культуру, которая не нужна собственному народу? Сотни лет русские писатели пытались сеять семена любви, сочувствия к ближнему, писали о гуманизме. Сегодня в России это оказалось невостребованным. Инстинкты ненависти и злобы являются основой массового общественного сознания. Россияне оболванены кровожадной пропагандой. Многие с радостью воспринимают убийство украинцев, даже детей и женщин. Этим настроениям русская культура совершенно чужда. Так почему же иностранцы должны беречь ту самую культуру, которая и собственному народу-то не интересна?

Да, сегодня стараниями Путина русская культура – это во многом "Русский мир"

Россияне сами поделили мир вокруг себя на "наших" и "врагов", и в этом сюжете нет места даже капле интереса к зарубежной культуре. Ничего, кроме уголовных подначек и тюремно-половых намеков (отчего-то столь близких сегодня российской верхушке) вы не найдете в государственных СМИ относительно западной культуры. Не случайно картина художника Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" с перечнем "русских народных" названий окружающих стран была признана в России экстремистской и запрещена. Ведь Ложкин просто сделал очевидной официально поощряемую ненависть россиян к иностранцам.

Не забываем и ещё об одном источнике былой популярности русской культуры. При всех недостатках советского проекта в нём была идея равенства. Да, в самой стране она порой была выхолощена. А лозунги социальной справедливости превращались в обычное лицемерие. Но для многих людей в мире советский проект был привлекателен именно этим. Что может сегодня предложить путинская власть в качестве идеи будущего? Своровать все в стране и перепрятать за рубежом? Вряд ли эта идея способна привлечь сторонников во всем мире. А никакой другой у путинского режима и нет. Они и сами осознают это. Вот почему в качестве эрзац-культуры на экспорт предлагается идеология "Русского мира". Да, сегодня стараниями Путина русская культура – это во многом "Русский мир". Незатейливая комбинация идей национального превосходства, реваншизма и древних скреп, которые якобы превосходят все достижения демократии, свободы и прав человека. Не случайно всё это вызывает нарастающее противодействие во многих странах даже бывшего СССР. Где не то что Лев Толстой и Михаил Булгаков, но и сам русский язык уходит из общения.

Но неужели будущее русской культуры столь однозначно? Конечно нет. И история, как всегда, дает важные прецеденты. Что, граждане гитлеровского Рейха сильно сочувствовали населению оккупированных стран? Массово помогали избежать смерти цыганам и евреям в первой половине 1940-х годов? Мы знаем имена лишь отдельных таких праведников на десятки миллионов немцев. И что же, человечество забыло и прокляло немецкую культуру? Изъяло из библиотек Иоганна Гете и Фридриха Шиллера, не читает детям сказки братьев Гримм? Не исполняют Иоганна Себастьяна Баха и Франца Шуберта? Выброшены за ненадобностью Альбрехт Дюрер и Томас Манн? Безусловно, это риторические вопросы. Как, уверен, они будут риторическими и для русской культуры. Пройдёт несколько лет, с фашизмом в России будет так или иначе покончено. Россиянам предстоят долгие годы депутинизации, искоренения воровского наследия нынешнего политического режима.

А вот насчет "отмены" русской культуры я не так уверен – просто потому, что она уже давно стала частью цивилизованного мира. "Тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено", – говорил герой "Братьев Карамазовых". Не о сегодняшней ли России, отбросившей все понятия о морали, писал Фёдор Достоевский? Так, может быть, русская культура именно про это – про предвидение подлости и борьбу с ней? Про то, что "маленький человек, любимый герой русского реализма XIX века, может почувствовать себя сильным не только в созидательном труде, но и опьяненный сознанием исключительности и превосходства по отношению к инородцам?

На самом деле русская культура – это ещё и миллионы людей, несогласных с русским фашизмом. Многие из них бежали от арестов и мобилизации в армию, куда их хотели призвать для убийства украинцев. Другие остаются в стране, с ужасом видя, куда она скатывается. Русская культура – это ещё и дети, которые сегодня могут быть инфицированы путинской заразой. На каких идеалах вы будете воспитывать их после того, как кончится всё это нынешнее безумие в стране?

Всё имеет свою цену, и имидж русской культуры в мире тоже претерпит изменения. Никогда уже больше не будет недавнего преклонения перед гуманизмом русских писателей, величием Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Просто по одной причине: слово "русский" ещё долгие годы будет вызывать ассоциации со словами "Буча", "Мариуполь" и "геноцид". А так-то, конечно, русская культура останется важной часть мирового наследия. Но уже как обычная часть цивилизации. Без всякого придыхания по поводу её человечности.



Павел Сюткин – писатель, историк кухни

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