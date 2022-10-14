Прекращено дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау

Следствие МВД прекратило уголовное дело в отношении ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, который обвинялся в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на источники. Впоследствии информацию подтвердили источники "Интерфакса".

Как утверждает "Интерфакс", дело в отношении Мау было выделено из дела, по которому он проходил с другими обвиняемыми, и прекращено, поскольку следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

По данным РБК, дело было прекращено ранее на этой неделе. Источник издания в РАНХиГС сообщил, что ректор "ведёт себя уверенно, в академии бывает каждый день". Адвокаты Мау отказались комментировать сообщения. Ректор в последнее время находился под подпиской о невыезде. Отменили ли меру пресечения, не сообщается.

Ранее МВД утверждало, что ректор был причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы. Преследование велось в рамках того же дела, по которому проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев, сотрудничавший также с РАНХиГС. Мау, в частности, вменяли в вину фиктивное трудоустройство сотрудников вуза.