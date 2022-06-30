Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвинили в хищении средств вуза

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау обвинили в хищении денежных средств вуза. Он задержан.

У ректора РАНХиГС и сотрудников вуза прошли обыски. Во вторник, 29 июня, проводились следственные действия с участием Мау, затем его вызвали на допрос. Мау проходит по тому же уголовному делу, которое возбудили против бывшего министра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС и ректора Шанинки Сергея Зуева и других.

По версии следствия, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (принадлежит Минпросвещения). Фонд на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены.

В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта.

Ректор Шанинки Сергей Зуев находится в СИЗО.