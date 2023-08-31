Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук

В Москве состоялась церемония вручения премии имени Анны Политковской "Камертон", учреждённой "Новой газетой".
Жюри единогласно присудило награду режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые в данный момент находятся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. На сцене "Камертоны" за них получили супруг Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.
Специальный приз "Камертон за вопреки", вручавшийся впервые, был присуждён команде журналистов, организовавших марафон солидарности в поддержку политзаключённых "Ты не один". Присутствие на церемонии самих организаторов акции было невозможно из-за преследования российскими властями, поэтому приз был передан адвокату Анне Ставицкой.
Также во время церемонии состоялся аукцион в поддержку петербургской художницы Саши Скочиленко, которая больше года находится под арестом по обвинению в дискредитации российской армии. В качестве лота сценограф спектакля Евгении Беркович и Светланы Петрийчук "Финист Ясный Сокол" Ксения Сорокина выставила высшую театральную награду России "Золотая маска", присуждённую постановке. В итоге лот был приобретён за 500 тысяч рублей бывшим главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.
Сообщается, что вёл аукцион бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а саму церемонию вручения "Камертона" - журналистка "Новой газеты" Елена Милашина.
- Независимая премия имени Анны Политковской "Камертон" была учреждена редакцией "Новой газеты" в 2013 году. Она вручается "за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание".
- Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая. Поводом стал спектакль "Финист ясный сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в движение "Исламское государство", признанное террористическим во многих странах мира, включая Россию. В основе уголовного дела лежит экспертиза, написанная Романом Силантьевым, который называет себя деструктологом. Силантьев посчитал, что в пьесе и спектакле поддерживается ваххабизм. При этом постановка, которая с 2019 года шла с большим успехом, была дважды была отмечена главной российской театральной премией "Золотая маска" - за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
- Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была убита в Москве, в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Политковская была известна своими расследованиями нарушений прав человека в Чечне и критикой политики президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Заказчики преступления до сих пор не найдены. Близкие и коллеги Политковской считают, что ими могут быть люди из ближайшего окружения Кадырова.
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