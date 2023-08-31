Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук

В Москве состоялась церемония вручения премии имени Анны Политковской "Камертон", учреждённой "Новой газетой".

Жюри единогласно присудило награду режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которые в данный момент находятся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. На сцене "Камертоны" за них получили супруг Беркович Николай Матвеев и актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

Специальный приз "Камертон за вопреки", вручавшийся впервые, был присуждён команде журналистов, организовавших марафон солидарности в поддержку политзаключённых "Ты не один". Присутствие на церемонии самих организаторов акции было невозможно из-за преследования российскими властями, поэтому приз был передан адвокату Анне Ставицкой.

Также во время церемонии состоялся аукцион в поддержку петербургской художницы Саши Скочиленко, которая больше года находится под арестом по обвинению в дискредитации российской армии. В качестве лота сценограф спектакля Евгении Беркович и Светланы Петрийчук "Финист Ясный Сокол" Ксения Сорокина выставила высшую театральную награду России "Золотая маска", присуждённую постановке. В итоге лот был приобретён за 500 тысяч рублей бывшим главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

Сообщается, что вёл аукцион бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, а саму церемонию вручения "Камертона" - журналистка "Новой газеты" Елена Милашина.