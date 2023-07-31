Мосгорсуд оставил в СИЗО Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

Мосгорсуд в понедельник продлил до 10 сентября содержание под стражей режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма в спектакле "Финист ясный сокол".

Судья постановила оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобы защиты - без удовлетворения, сообщает ТАСС.

Адвокаты Беркович и Петрийчук потребовали возбудить уголовное дело в отношении эксперта Романа Силантьева, на чьих доводах основано обвинение. Они считают, что экспертиза, написанная Силантьевым, содержит признаки преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Как рассказала адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская, заявление на Силантьева было подано ею и коллегами в конце мая - начале июня. Следственный комитет и прокуратура заявили, что проверка начата. Теперь адвокаты подали дополнительное заявление, чтобы узнать, как она ведётся. Судья приобщил его к материалам дела, передаёт SOTA.