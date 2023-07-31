Мосгорсуд оставил в СИЗО Евгению Беркович и Светлану Петрийчук

Мосгорсуд в понедельник продлил до 10 сентября содержание под стражей режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их обвиняют в оправдании терроризма в спектакле "Финист ясный сокол".
Судья постановила оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобы защиты - без удовлетворения, сообщает ТАСС.
Адвокаты Беркович и Петрийчук потребовали возбудить уголовное дело в отношении эксперта Романа Силантьева, на чьих доводах основано обвинение. Они считают, что экспертиза, написанная Силантьевым, содержит признаки преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды.
Как рассказала адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская, заявление на Силантьева было подано ею и коллегами в конце мая - начале июня. Следственный комитет и прокуратура заявили, что проверка начата. Теперь адвокаты подали дополнительное заявление, чтобы узнать, как она ведётся. Судья приобщил его к материалам дела, передаёт SOTA.
- Дело о "публичном оправдании терроризма" в отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено в начале мая. Поводом стал спектакль "Финист ясный сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в движение "Исламское государство", признанное террористическим во многих странах мира, включая Россию.
- Спектакль был поставлен в 2019 году, шёл с большим успехом, дважды отмечен главной российской театральной премией "Золотая маска" - за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
- В основе уголовного дела лежит экспертиза, написанная Романом Силантьевым, который называет себя деструктологом. Силантьев считает, что в пьесе и спектакле поддерживается ваххабизм. Также Силантьев позволял себе антисемитские высказывания, в том числе в отношении Беркович.
- Обращение с критикой экспертизы подписали десятки ученых. На заседании 30 июня адвокат Петрийчук – Сергей Бадамшин – представил суду ответ Минюста, из которого следует, что "деструктологическая экспертиза" не может быть доказательством в суде, так как науки "деструктология" не существует. 8 июля стало известно, что по делу назначили новую экспертизу. Её будет проводить региональное ФСБ по Свердловской области.