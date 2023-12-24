За два дня в секторе Газа погибли 14 израильских солдат

В секторе Газа за субботу и воскресенье погибли 14 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это одни из самых тяжёлых потерь за время израильской наземной операции против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

В общей сложности, по официальным данным, с начала операции в Газе погибли 153 военнослужащих. Это больше, чем во время войны в Ливане в 2006 году. Всего со дня нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября погибли 486 израильских военных.

Большие потери среди израильских солдат могут говорить о том, что джихадисты по-прежнему оказывают сопротивление, несмотря на наступление ЦАХАЛ, отмечает Associated Press.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на воскресном заседании правительства заявил, что страна пойдёт до конца, пока не достигнет своей цели – уничтожения группировки ХАМАС. Премьер при этом признал, что Израилю приходится платить за это высокую цену.

В плену у джихадистов по-прежнему остаются около 130 человек, захваченных группировкой 7 октября.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, за последние сутки погибли почти 170 палестинцев, а общее число погибших жителей сектора превышает 20 тысяч. Большинство погибших, по словам палестинских властей, составляют женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.

Израиль резко критикуют на международной арене из-за большого числа погибших среди гражданского населения, масштабного ущерба и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Израиль в ответ обвиняет ХАМАС в большом количестве погибших палестинцев, ссылаясь на то, что джихадисты используют многолюдные жилые районы для размещения своей инфраструктуры, включая туннели.

Рост потерь с обеих сторон произошел через несколько дней после того, как Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к скорейшей доставке гуманитарной помощи в Газу и освобождению всех израильских заложников, но не к прекращению огня.

Союзники Израиля в Европе активизировали призывы к прекращению боевых действий. Но США, главный союзник Израиля, поддерживает продолжение боевой операции, одновременно призывая к сокращению жертв среди жителей.

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