Премьер Израиля призвал создать правительство национального единства

В конце третьего дня вооружённого противостояния Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. Он заявил, что сегодняшние удары израильской авиации по сектору Газа - "только начало" мощной военной операции в регионе. "Они хотели войны - они её получат", - сказал премьер.

Нетаньяху также призвал оппозиционные партии Израиля отвлечься от политических разногласий и сформировать правительство национального единства, как это было сделано в начале Шестидневной войны в 1967 году.

Премьер-министр описал пять шагов, которые должны предпринять вооружённые силы Израиля.

Во-первых, обезвредить тех боевиков, которые пока ещё находятся на территории страны, и не позволить войти в страну другим - эта операция уже идёт. Во-вторых, перейти к массированным боевым действиям в отношении ХАМАС в секторе Газа. В-третьих, обезопасить северные границы страны от радикальных группировок со стороны Ливана - там уже разворачиваются израильские войска. В-четвёртых, привлечь международную поддержку и сохранить для Израиля свободу действий. И, в-пятых, поддерживать единство израильского народа как залог победы.

Нетаньяху подчеркнул, что постоянно находится на связи с президентом США Джо Байденом, который пообещал поддерживать Израиль "словом и делом".

К вечеру 9 октября, по сообщению газеты Haaretz, число израильтян и иностранцев, погибших в ходе атак ХАМАС, превысило 900 человек. Это как мирные жители, так и военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полицейские. Около 2400 человек ранены. Не менее сотни взяты в заложники и увезены в Газу, их точное число неизвестно, но известно, что среди них есть дети и старики.

Из израильского кибуца Беэри недалеко от границы с сектором Газа в понедельник были вывезены 108 тел погибших. Кибуц стал одной из первых целей на пути ХАМАСа. Всего там жили 1047 человек.

В секторе Газа, по заявлению местного Минздрава, с начала вторжения погибли 687 человек, ранены не менее 3700.

ХАМАС днём в понедельник заявил, что в случае нападения израильской армии на жилые объекты в секторе Газа начнёт убивать заложников - по одному за каждый ракетный удар.

Остаётся напряжённой и обстановка на границе Израиля с Ливаном. Оттуда поступает информация об обстрелах с обеих сторон. Ранее сообщалось о проникновении в Израиль диверсионных групп со стороны Ливана. Как минимум двое диверсантов были убиты израильскими силами.

Международное сообщество большей частью осудило агрессию ХАМАС в отношении жителей Израиля. Напрямую в поддержку ХАМАС высказался только Иран. Москва не высказала однозначной позиции в отношении конфликта. Российский МИД в своём заявлении выразил соболезнования родственникам погибших с обеих сторон и рекомендовал гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий.

Вместе с тем глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в понедельник обратился к мировому сообществу и сообщил, что "мы поддерживаем Палестину", а также предложил использовать его подразделения в качестве миротворческих сил в зоне конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеэфире в понедельник заявил, что, по имеющимся у него данным, Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы дестабилизировать обстановку в мире. "Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют, видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И всё это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает", - сказал он.

Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского в своём телеграм-канале: "Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было".