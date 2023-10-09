Последний танец. Не менее 260 убитых на фестивале в Израиле

Утро 7 октября. Недалеко от сектора Газа начинается второй, заключительный день музыкального фестиваля SUPERNOVA Sukkot Gathering, посвященного иудейскому празднику Суккот. Билеты на фестиваль купили три тысячи человек. В это же время боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС устраивают массированный ракетный обстрел всей территории Израиля. Несмотря на то, что в небе уже видны следы работы израильской системы ПВО, люди не придают этому значения и продолжают танцевать. Боевики вторгаются в граничащие с сектором Газа районы.

Участники фестиваля начнут искать спасения только спустя час, когда прозвучит сирена, а на их смартфоны придёт оповещение о вторжении. А еще через примерно две минуты боевики ХАМАС выйдут из своих минивэнов и откроют огонь по собравшимся людям, попытавшимся уехать оттуда на машинах. Кого-то захватят в заложники и позже вывезут на подконтрольные ХАМАС территории, кого-то просто сразу убьют. Всего в результате атаки на музыкальный фестиваль погибли как минимум 260 человек, о судьбе многих на данный момент ничего не известно. Есть и те, кому удалось спастись: сбежать или спрятаться неподалёку в кустах.

Радио Свобода поговорило с выжившим участником фестиваля, восстановив хронологию событий, и рассказывает о том, что известно об этой трагедии на данный момент.

"Мы для них были просто мишенями в тире". Хронология событий

Двухдневный фестиваль сайтранс-музыки Universo Paralello Israel Edition проходил в пустыне Негев, в районе кибуца Реим, в нескольких километрах от границы с сектором Газа. На территории фестиваля находились три сцены, импровизированные кафе и бары.

Universo Paralello – изначально бразильский сайтранс-фестиваль, который позволяет использовать свой бренд за рубежом. В Израиле организатором стало объединение продюсеров и музыкантов Nova. Мероприятие посвятили иудейскому празднику Суккот, а не "арабо-израильской дружбе и миру во всем мире", как утверждалось в социальных сетях, в том числе в российских провоенных телеграм-каналах, после трагедии. К такому выводу пришёл телеканал "Настоящее время", изучив аккаунты организаторов фестиваля и участвовавших в нем музыкантов.

Раз Коэн, израильтянин, который приехал на фестиваль за три часа до атаки, рассказал, что ракетные обстрелы со стороны Газы начались примерно в шесть часов утра. Посетители фестиваля отмечали, что сами по себе обстрелы на юге Израиля – частое явление, поэтому многие не придали этому значения.

Люди танцуют на фоне следов в небе работы израильских систем ПВО:

Они просто оказались в ловушке

Сирена зазвучала через час, тогда же людям на телефон стали приходить оповещения о том, что "на территорию Израиля вторглись террористы". Разу написала и его мать, пытаясь предупредить сына. "Мы находились очень близко к границе. Когда началась тревога, полицейские сказали всем посетителям рассаживаться по машинам и убираться оттуда. Мы решили остаться на открытой местности, потому что там, на выезде, образовалась пробка из-за наплыва людей. Они просто оказались в ловушке. Спустя буквально две минуты я услышал стрельбу на парковке и дороге возле входа на фестиваль", – вспоминает Раз.

Раз, его друг и ещё три человека спрятались под одной из сцен. Спустя десять минут там скопилось очень много людей. Один из участников фестиваля прибежал туда и сказал, что боевики приближаются и поэтому нужно уходить.

Один из террористов поймал женщину и зарезал её

"Мы разлучились с ещё одним нашим другом. Мы вообще ничего не знали о его судьбе. Нам вновь пришлось вернуться на открытую местность и бежать, - рассказывает Коэн. – При этом путь в сторону Израиля был отрезан, мы побежали в сторону Газы. Нас бежало около двухсот человек. Представьте, 200 человек бегут по открытой местности. Террористы стали стрелять нам в спины. Люди просто валились на землю: пули прилетали в затылок, ноги, руки, спину. Один из террористов поймал женщину и зарезал её. Мы видели множество трупов, разбросанных повсюду. Мы продолжали бежать, несмотря ни на что. Ведь мы для них были просто мишенями в тире".

Одна из пострадавших сняла на камеру первые минуты атаки боевиков. На них видно, что полиция пытается спасти часть участников фестиваля:

Я смотрел прямо на него

Раз с другом добежали до небольшого оврага у ручья и спрятались в кустарнике, оказавшись примерно в полутора километрах от сектора Газа. "Когда мы прятались в кустах, один из террористов подошел очень близко к нам. Я лежал на животе прямо под кустом. Он подошёл и уставился прямо в то место, где я лежал. Я пытался спрятаться и не дышать. Я смотрел прямо на него. Мне казалось, что он смотрит мне в глаза. Я молился, что он меня не видит. Это продолжалось 10 секунд. Он меня так и не заметил и ушёл. Но, честно, я был уверен, что я погибну.

Когда мы прятались, я решил сделать фото с моим дорогим другом на память – на случай, если мы останемся в живых. Это единственная фотография, которая осталась у меня с того фестиваля", – вспоминает Раз.

Товарища, которого Раз с другом потеряли в начале атаки, спасли спустя четыре часа. Раза и его друга – спустя шесть. Молодой человек объясняет, что он отправил свою геопозицию отцу и друзьям, которые служат в армии, сразу же, как только они с товарищем спрятались в кустах, но у ЦАХАЛа не было возможности эвакуировать их. По словам пострадавшего, в районе фестиваля было около 200 боевиков. В данном случае слова Раза расходятся с тем, что говорила израильскому "12 каналу" другая пострадавшая. По её словам, боевиков, по крайней мере в начале атаки, было около 50 человек. Раз всё же настаивает, что палестинских джихадистов было значительно больше. Проверить эту информацию на данный момент невозможно.

Что известно на данный момент о судьбе участников фестиваля?

По состоянию на день 9 октября, в районе проведения фестиваля нашли уже 260 тел. 450 волонтёров ведут поисковые операции. Число погибших может возрасти, отмечают местные СМИ. Судьба многих людей остаётся неизвестной – они числятся пропавшими без вести. Родственники относят в полицию фотографии своих близких и вещи, из которых можно извлечь ДНК-материал. Часть участников могла быть вывезена в сектор Газа.

На этом изображение содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным Нажмите для просмотра На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра Тела участников фестиваля

Общее количество пленных и заложников, удерживаемых группировками ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", составляет 130 человек - такие данные приводят сами группировки. Реальное число израильских военных и гражданских, вывезенных на подконтрольные боевикам территории, может быть выше.

Одна из заложниц – 25-летняя израильская студентка Ноа Аргамани, которая приехала на музыкальный фестиваль вместе со своим парнем Авинатаном Ором.

Ор и Аргамани несколько часов прятались от боевиков. Молодой человек поделился своей геопозицией с другом и попросил израильских солдат спасти их. "Мы с Ноа прячемся здесь. Скажи им, что банда из 20 человек ищет прячущихся людей и линчует их". Ор перестал отвечать на сообщения в 10 часов утра по местному времени, спустя три часа после начала атаки.

Позже в соцсетях разлетелось видео, на котором боевики ХАМАС увозят девушку на мотоцикле, она кричит: "Не убивайте меня!", а её парня в этот момент ведут по дороге с завязанными за спиной руками.

На следующий день в канале, связанном с ХАМАС, было опубликовано новое видео с Ноа, которое, как утверждается, было снято уже в заложниках у боевиков. Подпись гласит: "женщина-солдат в Газе😂". Неизвестно, где и когда на самом деле было снято видео. О судьбе Авинатана тоже нет никакой информации.

Ещё одной вывезенной в сектор Газа девушкой оказалась тридцатилетняя туристка из Германии Шани Лоук. Мать девушки опознала её на видео, опубликованном боевиками.

На нём девушку, не подающую никаких признаков жизни, со сломанными ногами везут в пикапе по улицам Газы под радостные крики толпы. На затылке девушки виднеется рана, напоминающая отверстие от пули. Молодой человек из толпы в конце видео перелезает через борт машины и плюёт на голову девушки.

Пропавшим числится и гражданин России 27-летний Андрей Козлов, работавший на фестивале охранником.

Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", в последний раз Андрей вышел на связь со своим отцом утром 7 октября. Он написал, что повсюду слышны выстрелы. Друзья Андрея начали поиска молодого человека, сдали в полицию образцы его ДНК. Информацию о нём внесли в базу данных пропавших без вести, но друзья и семья всё ещё надеются найти его живым, отмечает издание.

Тётя Андрея Козлова в интервью "Можем объяснить" резко негативно отнеслась к идее о том, что семье стоит попросить помощи у российских властей, поскольку, по её мнению, власти России сегодня "по большому счёту ничем не отличаются от ХАМАС".

Всего, по состоянию на 17:00 по московскому времени 9 октября, с момента начала масштабной атаки палестинских боевиков на Израиль погибло более 800 израильских граждан и не менее 560 палестинцев, ещё, как минимум, 2382 израильтянина и 2800 палестинцев получили ранения разной степени тяжести.