Последний танец. Не менее 260 убитых на фестивале в Израиле

Утро 7 октября. Недалеко от сектора Газа начинается второй, заключительный день музыкального фестиваля SUPERNOVA Sukkot Gathering, посвященного иудейскому празднику Суккот. Билеты на фестиваль купили три тысячи человек. В это же время боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС устраивают массированный ракетный обстрел всей территории Израиля. Несмотря на то, что в небе уже видны следы работы израильской системы ПВО, люди не придают этому значения и продолжают танцевать. Боевики вторгаются в граничащие с сектором Газа районы.
Участники фестиваля начнут искать спасения только спустя час, когда прозвучит сирена, а на их смартфоны придёт оповещение о вторжении. А еще через примерно две минуты боевики ХАМАС выйдут из своих минивэнов и откроют огонь по собравшимся людям, попытавшимся уехать оттуда на машинах. Кого-то захватят в заложники и позже вывезут на подконтрольные ХАМАС территории, кого-то просто сразу убьют. Всего в результате атаки на музыкальный фестиваль погибли как минимум 260 человек, о судьбе многих на данный момент ничего не известно. Есть и те, кому удалось спастись: сбежать или спрятаться неподалёку в кустах.
Радио Свобода поговорило с выжившим участником фестиваля, восстановив хронологию событий, и рассказывает о том, что известно об этой трагедии на данный момент.
"Мы для них были просто мишенями в тире". Хронология событий
Двухдневный фестиваль сайтранс-музыки Universo Paralello Israel Edition проходил в пустыне Негев, в районе кибуца Реим, в нескольких километрах от границы с сектором Газа. На территории фестиваля находились три сцены, импровизированные кафе и бары.
Universo Paralello – изначально бразильский сайтранс-фестиваль, который позволяет использовать свой бренд за рубежом. В Израиле организатором стало объединение продюсеров и музыкантов Nova. Мероприятие посвятили иудейскому празднику Суккот, а не "арабо-израильской дружбе и миру во всем мире", как утверждалось в социальных сетях, в том числе в российских провоенных телеграм-каналах, после трагедии. К такому выводу пришёл телеканал "Настоящее время", изучив аккаунты организаторов фестиваля и участвовавших в нем музыкантов.
Раз Коэн, израильтянин, который приехал на фестиваль за три часа до атаки, рассказал, что ракетные обстрелы со стороны Газы начались примерно в шесть часов утра. Посетители фестиваля отмечали, что сами по себе обстрелы на юге Израиля – частое явление, поэтому многие не придали этому значения.
Люди танцуют на фоне следов в небе работы израильских систем ПВО:
Они просто оказались в ловушке
Сирена зазвучала через час, тогда же людям на телефон стали приходить оповещения о том, что "на территорию Израиля вторглись террористы". Разу написала и его мать, пытаясь предупредить сына. "Мы находились очень близко к границе. Когда началась тревога, полицейские сказали всем посетителям рассаживаться по машинам и убираться оттуда. Мы решили остаться на открытой местности, потому что там, на выезде, образовалась пробка из-за наплыва людей. Они просто оказались в ловушке. Спустя буквально две минуты я услышал стрельбу на парковке и дороге возле входа на фестиваль", – вспоминает Раз.
Раз, его друг и ещё три человека спрятались под одной из сцен. Спустя десять минут там скопилось очень много людей. Один из участников фестиваля прибежал туда и сказал, что боевики приближаются и поэтому нужно уходить.
Один из террористов поймал женщину и зарезал её
"Мы разлучились с ещё одним нашим другом. Мы вообще ничего не знали о его судьбе. Нам вновь пришлось вернуться на открытую местность и бежать, - рассказывает Коэн. – При этом путь в сторону Израиля был отрезан, мы побежали в сторону Газы. Нас бежало около двухсот человек. Представьте, 200 человек бегут по открытой местности. Террористы стали стрелять нам в спины. Люди просто валились на землю: пули прилетали в затылок, ноги, руки, спину. Один из террористов поймал женщину и зарезал её. Мы видели множество трупов, разбросанных повсюду. Мы продолжали бежать, несмотря ни на что. Ведь мы для них были просто мишенями в тире".
Одна из пострадавших сняла на камеру первые минуты атаки боевиков. На них видно, что полиция пытается спасти часть участников фестиваля:
Я смотрел прямо на него
Раз с другом добежали до небольшого оврага у ручья и спрятались в кустарнике, оказавшись примерно в полутора километрах от сектора Газа. "Когда мы прятались в кустах, один из террористов подошел очень близко к нам. Я лежал на животе прямо под кустом. Он подошёл и уставился прямо в то место, где я лежал. Я пытался спрятаться и не дышать. Я смотрел прямо на него. Мне казалось, что он смотрит мне в глаза. Я молился, что он меня не видит. Это продолжалось 10 секунд. Он меня так и не заметил и ушёл. Но, честно, я был уверен, что я погибну.
Когда мы прятались, я решил сделать фото с моим дорогим другом на память – на случай, если мы останемся в живых. Это единственная фотография, которая осталась у меня с того фестиваля", – вспоминает Раз.
Товарища, которого Раз с другом потеряли в начале атаки, спасли спустя четыре часа. Раза и его друга – спустя шесть. Молодой человек объясняет, что он отправил свою геопозицию отцу и друзьям, которые служат в армии, сразу же, как только они с товарищем спрятались в кустах, но у ЦАХАЛа не было возможности эвакуировать их. По словам пострадавшего, в районе фестиваля было около 200 боевиков.
В данном случае слова Раза расходятся с тем, что говорила израильскому "12 каналу" другая пострадавшая. По её словам, боевиков, по крайней мере в начале атаки, было около 50 человек. Раз всё же настаивает, что палестинских джихадистов было значительно больше. Проверить эту информацию на данный момент невозможно.
Что известно на данный момент о судьбе участников фестиваля?
По состоянию на день 9 октября, в районе проведения фестиваля нашли уже 260 тел. 450 волонтёров ведут поисковые операции. Число погибших может возрасти, отмечают местные СМИ. Судьба многих людей остаётся неизвестной – они числятся пропавшими без вести. Родственники относят в полицию фотографии своих близких и вещи, из которых можно извлечь ДНК-материал. Часть участников могла быть вывезена в сектор Газа.
Общее количество пленных и заложников, удерживаемых группировками ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", составляет 130 человек - такие данные приводят сами группировки. Реальное число израильских военных и гражданских, вывезенных на подконтрольные боевикам территории, может быть выше.
Одна из заложниц – 25-летняя израильская студентка Ноа Аргамани, которая приехала на музыкальный фестиваль вместе со своим парнем Авинатаном Ором.
Ор и Аргамани несколько часов прятались от боевиков. Молодой человек поделился своей геопозицией с другом и попросил израильских солдат спасти их. "Мы с Ноа прячемся здесь. Скажи им, что банда из 20 человек ищет прячущихся людей и линчует их". Ор перестал отвечать на сообщения в 10 часов утра по местному времени, спустя три часа после начала атаки.
Позже в соцсетях разлетелось видео, на котором боевики ХАМАС увозят девушку на мотоцикле, она кричит: "Не убивайте меня!", а её парня в этот момент ведут по дороге с завязанными за спиной руками.
На следующий день в канале, связанном с ХАМАС, было опубликовано новое видео с Ноа, которое, как утверждается, было снято уже в заложниках у боевиков. Подпись гласит: "женщина-солдат в Газе😂". Неизвестно, где и когда на самом деле было снято видео. О судьбе Авинатана тоже нет никакой информации.
Ещё одной вывезенной в сектор Газа девушкой оказалась тридцатилетняя туристка из Германии Шани Лоук. Мать девушки опознала её на видео, опубликованном боевиками.
На нём девушку, не подающую никаких признаков жизни, со сломанными ногами везут в пикапе по улицам Газы под радостные крики толпы. На затылке девушки виднеется рана, напоминающая отверстие от пули. Молодой человек из толпы в конце видео перелезает через борт машины и плюёт на голову девушки.
Пропавшим числится и гражданин России 27-летний Андрей Козлов, работавший на фестивале охранником.
Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", в последний раз Андрей вышел на связь со своим отцом утром 7 октября. Он написал, что повсюду слышны выстрелы. Друзья Андрея начали поиска молодого человека, сдали в полицию образцы его ДНК. Информацию о нём внесли в базу данных пропавших без вести, но друзья и семья всё ещё надеются найти его живым, отмечает издание.
Тётя Андрея Козлова в интервью "Можем объяснить" резко негативно отнеслась к идее о том, что семье стоит попросить помощи у российских властей, поскольку, по её мнению, власти России сегодня "по большому счёту ничем не отличаются от ХАМАС".
Всего, по состоянию на 17:00 по московскому времени 9 октября, с момента начала масштабной атаки палестинских боевиков на Израиль погибло более 800 израильских граждан и не менее 560 палестинцев, ещё, как минимум, 2382 израильтянина и 2800 палестинцев получили ранения разной степени тяжести.
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