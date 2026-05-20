Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира после публикации видео с задержанными активистами пропалестинской флотилии "Сумуд".

На кадрах, в частности, видно как Бен Гвир размахивает флагом Израиля перед активистами, которые находятся на коленях, наклонившись вперед и опустив головы к земле. Кроме того, министр допустил нелицеприятные комментарии в адрес задержанных.

Праворадикальный министр Бен Гвир лично прибыл в порт Ашдода, где после перехвата судов находились около 430 активистов.

"У Израиля есть полное право предотвращать провокационные флотилии сторонников террористов ХАМАС от входа в наши территориальные воды и прибытия в Газу. Но то, как министр Итамар Бен Гвир обращался с активистами флотилии, не соответствует ценностям и нормам Израиля", – говорится в заявлении канцелярии премьера.

Нетаньяху добавил, что поручил "как можно скорее депортировать провокаторов".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар также раскритиковал публикацию видео, заявив, что оно наносит ущерб репутации страны и подрывает работу израильских дипломатов и военных.

Бен Гвир в ответ Саару сообщил, что именно так нужно вести себя со сторонниками террора.

После инцидента Нидерланды и Франция вызвали израильских послов. Премьер Ирландии Михол Мартин заявил о намерении поднять вопрос на уровне Евросоюза, назвав действия Израиля нарушением международного права. На судне, следовавшем в Газу, находилась сестра президента Ирландии.

Флотилия представляет собой коалицию гражданских групп, которая организует морские и сухопутные конвои для прорыва израильской блокады сектора Газа.

По словам организаторов, в состав флотилии входили более 55 судов с активистами из разных стран. Нынешняя акция организована турецким гуманитарным фондом IHH, который участвовал в организации "Флотилии свободы" в 2010 году.

МИД Израиля заявил, что речь идет о "провокации", связанной с поддержкой ХАМАС, и подчеркнул, что гуманитарная помощь продолжает поступать в сектор Газа. Израильские власти также напомнили, что деятельность IHH запрещена в стране из-за обвинений в связях с финансированием ХАМАС.

Параллельно в Ливии был остановлен наземный конвой "Флотилии стойкости", направлявшийся к египетской границе. В нем участвовали около 400 активистов из 40 стран.

Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что будут пресекать попытки прорыва морской блокады сектора Газа, рассматривая подобные акции как поддержку ХАМАС. Группировка признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле.