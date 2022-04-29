Премьер-министр контролируемых Великобритании Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Они подозревается в сговоре с целью наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в заявлении губернатора территории Джона Ранкина.
Согласно документам суда, 51-летний политик был вовлечён в незаконную схему по ввозу как минимум пяти килограммов кокаина в США. Вместе с ним была задержана директор управления портов Виргинских островов Олеанвина Мейнард и её сын Кадим, — передаёт газета The Guardian.
Управление по борьбе с наркотиками США утверждает, что на встрече с агентами под прикрытием, изображавшими членов мексиканского наркокартеля Синалоа, они согласились организовать встречу Фахи с представителями ливанской группировки "Хезболла", чтобы найти место для хранения тысяч килограммов кокаина из Колумбии. За это премьер-министр и Мейнард рассчитывали получить 700 тысяч долларов наличными.
Арест Фахи прокомментировала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, она заявила, что потрясена происходящим. В прошлом году Лондон учредил комиссию по расследованию неправомерного управления британскими заморскими территориями, которая заслушала обвинения в систематической коррупции, кумовстве, запугивании присяжных и нецелевом использовании государственных средств, напоминает The Guardian.
- Британские Виргинские острова — одна из крупнейших офшорных зон в мире. В 2021 году территория была названа "самым большим в мире источником злоупотреблений корпоративными налогами", — писала The Guardian. Журнал РБК в 2015 году подсчитал, что на островах зарегистрированы 5 из 500 крупнейших российских компаний с общей выручкой больше триллиона рублей.
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