Премьер-министр Италии Марио Драги повторно подал в отставку. На этот раз президент Серджо Маттарелла ее принял. Правительство остаётся работать для исполнения текущих дел. Об этом сообщает la Repubblica.

Во второй половине дня президент намерен встретиться с представителями обеих палат парламента. Ожидается, что депутаты будут распущены, а в стране будут назначены досрочные выборы — вероятнее всего, они пройдут в начале октября.

Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий правящей коалиции - "Движение пяти звёзд" - отказалась поддержать кабинет в голосовании о доверии к правительству. Драги после этого подал в отставку, которую не принял Матарелла.

Как пишет The New York Times, октябрьские выборы могут привести к тому, что в Италии сформируется правительство, в котором доминируют партии, гораздо более позитивно относящиеся к президенту России Владимиру Путину, чем текущие правительство, и более враждебные Европейскому Союзу.