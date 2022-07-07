Британские СМИ сообщили об отставке премьер-министра Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдёт в отставку 7 июля. Об этом сообщили британские каналы ITV и Sky News, и газеты The Mirror и The Sun. Канал Би-би-си сообщает, что премьер-министр выступит с обращением в середине дня.
Ранее с премьер-министром фактически отказалось работать его же правительство. Более 50 членов кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку.
Назначенный Джонсоном 5 июля министр финансов Надхим Захави утром 7 июля призвал премьер-министра уйти в отставку. 7 июля от своей должности отказалась министр образования Мишель Доунлан, назначенная на этот пост двумя днями ранее.
Би-би-си и The Sun сообщает, что после ухода в отставку Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до выборов главы правящей Консерватиной партии, которые состоятся до или в начале осени.
Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона — 71 процент. Большинство членов Консервативной партии, к которой принадлежит Джонсон, требуют его отставки, утверждают социологи.
Отставка премьер-министра не означает автоматического проведения новых выборов. Однако их требует оппозиция. Согласно опросам, Консервативная партия могла бы получить на них сокрушительное поражение.
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