Премьер-министр Италии откроет выставку к 50-летию смерти Толкина

Министерство культуры Италии завершило подготовку к открытию в Риме выставки, посвящённой 50-летию со дня смерти Джона Толкина.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 15 ноября откроет выставку в Национальной галерее современного искусства в Риме. Затем экспозиция объедет несколько итальянских городов, сообщает National Public Radio.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано объявил выставку "подарком" молодёжному крылу партии Мелони. На днях министр представил выставку как "преднамеренное и желанное" событие.

Джорджа Мелони не скрывает, что фэнтезийный эпос — ее любимое литературное произведение. В молодые годы политического активизма она наряжалась хоббитом. Позднее, когда стала министром, позировала рядом со статуей Гэндальфа для журнальной фотосессии.

Эпос Толкина был присвоен итальянскими правыми в 1970-х годах и остался священным текстом для партии "Братья Италии", которую Мелони привела к управлению страной.

В преддверии парламентских выборов 2022 года партия возглавила коалицию правых сил, которая в итоге набрала абсолютное большинство мест, а "Братья Италии" впервые в своей истории оказались в составе действующего правительства, получив девять министерских постов. Лидер партии Джорджа Мелони стала премьер-министром).



Министерство культуры Италии объявило, что создание выставки обошлось в четверть миллиона евро, которые, как ожидается, окупятся за счёт продажи билетов.