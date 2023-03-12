500 тыс. человек в Израиле вышли на митинг против судебной реформы

В Израиле проходят митинги против судебной реформы. К демонстрациям присоединились уже полмиллиона человек (при населении всей страны около 8 миллионов). Это крупнейшая акция протеста за всю историю Израиля.

Массовые протесты против судебной реформы, которую предлагает правительство Беньямина Нетаньяху, длятся уже 10 недель. Реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. По мнению протестующих, это будет означать утрату независимости судов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, считает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.

Сам Нетаньяху считает, что судебная реформа позволит сбалансировать ветви власти. Израильская оппозиция, в том числе бывший премьер-министр Яир Лапид, требуют либо полной отмены законопроекта, либо допуска представителей протестующей стороны к его доработке.