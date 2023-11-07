Премьер-министр Израиля сообщил об окружении города Газы

Армия обороны Израиля окружила город Газа внутри одноимённого сектора и действует на его улицах, сообщил вечером во вторник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Ранее представитель вооружённых сил сообщил, что бои идут в центре города.

По словам главы Южного командования армии генерал-майора Ярона Финкельмана, бои идут в этом районе впервые за десятилетие. Он назвал район действий "сердцем террора". Министр обороны Израля Йоав Галант назвал город "крупнейшей когда-либо построенной террористической базой", передаёт его слова Agence France Presse.

Ранее во вторник Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News заявил, что Израиль должен будет "неопределённое время" обеспечивать безопасность в секторе Газа после окончания боевых действий.

Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщил журналистам, что страна выступает против долговременной оккупации города. По его словам, против этого выступает и Израиль.