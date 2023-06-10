Премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.

Вместе с Трюдо прилетела глава канадского Минфина Христя Фриланд.

Свой визит Трюдо начал с посещения Михайловской площади и расположенного там мемориала памяти защитников Украины. Премьер Канады возложил венок.

Трюдо планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Предполагается, что они обсудят поддержку Киева со стороны Оттавы, включая восстановление Украины.

Это второй визит Трюдо с начала войны России против Украины. Прошлый раз канадский премьер посещал Киев в мае прошлого года. В мае этого года Трюдо и Зеленский встречались в Хиросиме на полях саммита "Группы семи".

В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор. С начала войны Оттава поставляет Киеву вооружения, оказывает финансовую и гуманитарную помощь.

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