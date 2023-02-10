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Премьер-министр Молдовы объявила об отставке

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит в отставку после полутора лет пребывания в должности. По её словам, страна вступает в новую фазу, в которой приоритетом является безопасность. Отставка главы правительства влечет за собой отставку всего кабинета министров, - сообщает Молдавская служба Радио Свобода.

Президент Майя Санду заявила, что проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра.

Гаврилица принадлежала к той же политической силе, что и Санду - проевропейской "Партии действия и солидарности", у которой в парламенте большинство.

В своём выступлении премьер отметила, что её правительство полтора года исполняла обязанности в условиях постоянного кризиса, но при этом смогло, в частности, добиться от ЕС признания статуса Молдовы как кандидата на вступление в Евросоюз.

Среди возможных причин отставки - возможная борьба между разными фракциями правящей партии. Кроме того, отставка произошла на фоне сообщений о плане дестабилизации ситуации в Молдове, который, как утверждается, будет пытаться воплотить в жизнь Россия. Об этом плане упомянул накануне президент Украины Владимир Зеленский, молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.

В Молдове в последние месяцы проходили массовые акции протеста против политики властей. Президент Санду и её сторонники обвиняли пророссийские силы в организации провокаций.

Правительству Гаврилицы пришлось столкнуться с резким ростом цен на российский природный газ, а также с последствиями масштабной российской агрессии против Украины. В Москве нередко критиковали Кишинёв за проукраинскую позицию.

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