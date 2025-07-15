Премьер-министр Украины Шмыгаль написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление об отставке. Фото документа он опубликовал в своём телеграм-канале.

Шмыгаль поблагодарил всех защитников Украины, а также выразил президенту Владимиру Зеленскому благодарность за доверие.

Денис Шмыгаль возглавлял правительство Украины с 2020 года - более пяти лет, в том числе более трёх лет с момента широкомасштабного вторжения России.

О том, что Шмыгаль покинет пост премьер-министра, стало известно накануне. Зеленский предложил возглавить правительство первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Сам Шмыгаль должен занять пост министра обороны вместо Рустема Умерова. Умеров, как сообщали СМИ, предположительно, займёт пост посла Украины в США. Об этом назначении официально пока не сообщалось.

В составе кабинета министров ожидаются и другие перестановки. Смену премьера и назначения новых министров должна одобрить Верховная рада, где сторонники президента Зеленского имеют большинство. Ожидается, что отставку Шмыгаля Рада примет 16 июля, а за нового премьера проголосует 17-го.

Во вторник на встрече со Свириденко Зеленский поставил новому кабинету задачи на ближайшие полгода. По его словам, главное – увеличить производство собственного оружия в Украине, в особенности беспилотников, а также провести дерегуляцию и "высвободить внутренний экономический потенциал страны".

Украина по конституции - президентско-парламентская республика, правительство формирует большинство, сформированное в Верховной раде. Поскольку в Раде большинство принадлежит сторонникам президента, фактически кадровые назначения в правительстве определяет Зеленский.