Премьер Сербии: спецслужбы России предупреждали о протестах оппозиции

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предупредили сербское правительство о возможных беспорядках во время акции протеста оппозиции в Белграде. Накануне в столице Сербии произошли столкновения между частью участников митинга оппозиции, требующей отмены результатов недавних выборов, и полицией.

"У нас были данные от спецслужб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения", - сказала Брнабич. Она отметила, что эти предупреждения были получены ещё в ходе предвыборной кампании, причём ряд послов - как следует из контекста, западных стран - не верили им и советовали сербским властям не доверять России.

Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил о предупреждениях иностранных спецслужб, не уточнив, о каких странах идёт речь.

Крупнейшая оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" 24 декабря седьмой день подряд организовала в Белграде акции протеста с требованием отмены результатов выборов, которые прошли 17 декабря и на которых, по официальным данным, победила правящая Сербская прогрессивная партия. В особенности оппозиция недовольна официальными результатами выборов в городской парламент Белграда, утверждая, что они были подтасованы.

Накануне представители оппозиции заявили, что хотят пройти в здание администрации Белграда и выступить с балкона мэрии. Сотрудник полиции, находившийся у здания во время попытки протестующих пройти внутрь, заявил, что эти действия будут расцениваться как противозаконные. Часть участников акции протеста попыталась прорваться внутрь. Протестующие разбили стёкла в дверях здания. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Впоследствии полицейские разогнали собравшихся на площади. При этом были задержаны около 35 человек. Оппозиция обвинила власти в непропорциональном применении силы, утверждая, что среди мирных протестующих есть пострадавшие. Сообщается также, что пострадали несколько полицейских, причём у двоих - тяжёлые травмы.

Премьер-министр Брнабич назвала случившееся попыткой "майдана" и отметила, что власти его не допустят. Сербские власти не в первый раз используют сравнение протестов оппозиции с украинским майданом в негативном ключе - против чего ранее протестовало посольство Украины, называя протесты 2014 года в Киеве, приведшие к смене власти, "борьбой украинского народа за свои права против коррумпированного и тоталитарного правительства". Российские власти, в свою очередь, используют слово "майдан" как синоним инспирированных Западом протестов, направленных на свержение властей.