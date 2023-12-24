В Белграде протестующие пытались ворваться в здание горадминистрации

В Белграде представители оппозиции, не согласной с результатами выборов, собрались у городской администрации и попытались прорваться внутрь. Протестующие разбили стёкла в дверях здания. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, сообщает балканская служба Радио Свобода.

Акции протеста, объявленные оппозиционным блоком "Сербия против насилия", продолжаются в Сербии седьмой день. Его представители после объявления итогов внеочередных парламентских и муниципальных выборов обвинили власти в краже голосов и заявили, что о победе правящей коалиции в городское собрание Белграда "не может быть и речи".

Представители оппозиции, собравшиеся на очередную акцию протеста 24 декабря, заявили, что хотят пройти в здание администрации Белграда и выступить с балкона мэрии. Сотрудник полиции, находившийся у здания во время попытки протестующих пройти внутрь, заявил, что эти действия будут расцениваться как противозаконные.

Один из руководителей Демократической партии Сербии Срджан Миливоевич призвал полицию покинуть здание, чтобы "встать на сторону народа", передает Радио Свобода.

Президент Сербии Александр Вучич во внеочередном обращении отметил, что в протестах участвуют около двух с половиной тысяч человек. По словам президента, сцены выглядят "драматично", но "никакой революции не происходит".

Воскресная акция протеста началась у штаб-квартиры избирательной комиссии. Лидеры оппозиции — представители блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич — в очередной раз заявили собравшимся, что правящая Сербская прогрессивная партия Вучича фальсифицировала выборы.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

По официальным данным, коалиция с Сербской прогрессивной партией президента Вучича получила около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей вышла коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с примерно с 7% голосов избирателей — представители Социалистической партии Сербии.

В Белграде за обе партии проголосовало примерно одинаковое количество избирателей около 38% — за президентскую коалицию и чуть больше 34% — за оппозицию.

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