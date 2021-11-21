Премьер Судана вернётся в должность после попытки переворота

В столице Судана Хартуме в воскресенье подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром Абдаллой Хамдуком, который в прошлом месяце был временно отстранён военными от исполнения обязанностей.
Соглашение во многом возвращает статус-кво, существовавший до попытки военного переворота, которая произошла в октябре. Оно предусматривает, что Судан продолжит движение к демократии. В переходный период руководить страной по-прежнему будут Суверенный совет во главе с Бурханом и кабинет министров, который вновь возглавит Хамдук. Правительство будет создано из "технократов", взамен прежнего, распущенного военными в октябре. Все политзаключённые, задержанные в прошлом месяце, будут освобождены.
Военные распустили кабинет министров и ввели чрезвычайное положение 25 октября на фоне уличного противостояния сторонников различных политических сил. Хамдук был на какое-то время помещён под домашний арест, но спустя несколько дней отпущен, после чего вернулся в свою резиденцию. Страны Запада осудили действия суданских военных, а противники переворота устроили массовые протесты. Стороны вскоре начали поиски компромисса, которые завершились подписанием нынешнего соглашения.
После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, так и гражданские лица. Его задача - подготовить условия для проведения свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.
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